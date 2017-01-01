9 мифов об IQOS, которые мы развенчали: о вреде, плавящихся фильтрах, никотине и ненастоящем табаке

IQOS – популярное устройство для нагревания табака. Если пару лет назад заметить его можно было только в руках у знаменитостей на фото из светских хроник, то сейчас видишь IQOS у людей повсюду. В бизнес центрах, на студенческих курилках, в многочисленных IQOS Friendly заведениях. Стильный гаджет то и дело мелькает в Instagram, а каждый киоск увенчан табличкой “Тут продаются HEETS для IQOS“.

Складывается даже впечатление, что производитель не всегда успевает за растущей популярностью своего детища. Потому информационное пространство полнится противоречивыми и иногда взаимоисключающими слухами об IQOS. Даже в нашей редакции, где достаточно и пользователей IQOS, и курильщиков, пересказывают эти сказки и страшилки.

Мы решили подойти к вопросу серьезно: собрали 9 самых распространенных мифов об IQOS и, покопавшись в официальных документах и исследованиях, отыскали опровержения или подтверждения.

Миф 1: IQOS поможет бросить курить.

Не поможет.

Это очень распространенный миф. Покупая IQOS, многие расценивают его как способ бросить курить. Часто бывшие курильщики рассказывают, что, перейдя на IQOS, они со временем полностью отказались от сигарет. Но никакими статистическими и научными данными такие рассказы не подтверждены.

Зависимость от курения имеет два аспекта – физический и психологический. Физическая зависимость вызвана привыканием к никотину. И хотя никотин не является самым вредным ингредиентом в сигаретах, именно он становится источником зависимости. Стики для IQOS содержат никотин приблизительно в том же количестве, что и обычные сигареты.

Психологическая зависимость формируется вокруг курительного ритуала. Для многих курильщиков сигарета – это способ снять стресс, отвлечься и сделать перерыв. Это атрибут дружеского общения за бокалом в баре или утренний ритуал – покурить с чашкой кофе.

IQOS, хотя и является существенно менее вредной альтернативой сигаретам, все же не устраняет ни одну из составляющих зависимости. К чести производителя, Philip Morris всячески подчеркивает, что IQOS предназначен исключительно для тех, кто курит и намерен продолжать, но хотел бы заменить сигареты чем-то менее вредным.

Миф 2: Никотин – это самое вредное в употреблении табака

Не самое.

Никотин, безусловно, не является полезным веществом для человеческого организма. Во-первых, он вызывает зависимость. Во-вторых, при высоких концентрациях может быть токсичным. От природы никотин продуцируется многими растениями, не только табаком. Он содержится в баклажанах, листьях картофеля, помидора, зеленого перца. По-настоящему опасным никотин становится при передозировке или при индивидуальной восприимчивости. Например, никотин строго противопоказан беременным, кормящим женщинам, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, и т.д.

В отчете Королевской Коллеги Врачей (Royal College of Physicians) сказано: “Никотин сам по себе не является особо опасным. Можно было бы спасти миллионы жизней, если был бы найден способ потреблять никотин посредством приемлемой и эффективной альтернативы сигаретам“.

“К болезням и смерти в основном приводят токсины и канцерогены в сигаретном дыме, а не никотин“, – Национальный институт здравоохранения и усовершенствования медицинского обслуживания Великобритании (U.K. National Institute for Health and Care Excellence).

Главный источник вреда для курильщиков – это продукты горения, содержащие канцерогенные смолы и угарный газ, блокирующий поставку кислорода в кровь.

Нагревательное лезвие внутри держателя разогревает табак до 300-350⁰С

Миф 3: IQOS вреднее, чем обычные сигареты

Наоборот. Наукой доказано обратное.

Медиа часто пестрят заголовками “IQOS – яд и отрава“, “IQOS значительно вреднее обычных сигарет“. Это просто попытка собрать побольше просмотров, пользуясь откровенно желтым заголовком в связке с известным брендом.

Все исследования единогласны: аэрозоль IQOS значительно менее вреден, чем сигаретный дым. При горении обычной сигареты выделяется более 6000 различных химических соединений. Минимум 1% из них считается опасными для здоровья. Рейтинг самых вредных веществ, попадающих в организм курильщика, возглавляют продукты горения – канцерогенные смолы, угарный газ, аммиак.

Принцип действия и основная ценность IQOS построены как раз вокруг отсутствия горения. IQOS, как и подобные ему системы, нагревает табак до температуры 300-350⁰С, а не поджигает его. При этой температуре из табака, пропитанного глицерином, начинает испаряться аэрозоль, насыщенный ароматом и никотином. Продуктов горения, дыма, пепла и горелого привкуса при этом нет. В общей сложности, технология нагревания табака позволяет сократить количество выделяемых вредных веществ на 90-95% по сравнению с обычными сигаретами.

В открытом доступе можно найти достаточно много опубликованных исследований на тему IQOS. Начиная с собственных данных R&D центра Philip Morris International и заканчивая независимыми заключениями государственных научно-исследовательских организаций.

В январе 2018 IQOS стал предметом обсуждения FDA (Администрация по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США). Простым языком, FDA – это орган в США, отвечающий за контроль качества и дающий разрешение на присутствие на американском рынке пищевых продуктов, лекарственных препаратов, косметических средств, табачных изделий, ветеринарной продукции и других категорий товаров. Научно-экспертный комитет FDA по табачным изделиям (Tobacco Product Scientific Advisory Committee) подтвердил, что система нагревания табака IQOS выделяет значительно меньше вредных веществ по сравнению с обычными сигаретами.

Миф 4: В стиках для IQOS не настоящий табак

Самый настоящий.

Если разломать стик HEETS для IQOS, мы увидим, что табак внутри не похож на сигаретный. Кто-то говорит, что на самом деле это вовсе и не табак. Другие утверждают, что в стики кладут цельный табачный лист. Ошибаются и первые, и вторые.

Внутри стиков находится измельченный и спрессованный табак. Для них отбирают табачные листья самого высокого качества. По данным производителя лишь 13% мирового производства табака соответствуют требованиям для HEETS. С отобранных листьев срезают только мякоть, без прожилок и веточек. Иначе не получится размолоть табак равномерно, без твердых частичек, из-за которых стик может нагреваться неодинаково и давать нестабильный вкус.

Измельченный табак увлажняют глицерином и пропиленгликолем. Полученную кашицу раскатывают, спрессовывают и, немного подсушив, нарезают. Вот эти пластинки подсушенного табака мы и видим внутри стиков.

Возникает резонный вопрос о вредности или полезности глицерина и пропиленгликоля. Не будет ли это еще большей “химией“, чем просто сигаретный дым со всеми его смолами и канцерогенами? Разберемся.

Пропиленгликоль (Е1520) – это влагоудерживающая пищевая добавка, разрешенная в большинстве стран мира и использующаяся во многих продуктах (печенье, бисквитах, конфетах, газированных напитках, замороженных овощах и фруктах). Его же добавляют в табак и в обычных сигаретах, чтобы тот не пересыхал и не терял вкус. Кстати, в обычной сигарете концентрация пропиленгликоля даже немного выше, чем в HEETS.

Глицерин – вещество, известное своими увлажающими, восстанавливающими и питательными свойствами и широко использующееся в медицине, фармакологии и производстве косметики. Глицерин – обычный ингредиент в составе кремов и лосьонов, растворов для ингаляции при кашле. Он же составляет основу жидкостей-заправок для электронных сигарет и вейпов.

Исследований, изучающих воздействие этих веществ на человеческий организм, в открытом доступе нет. Но, судя по широкому распространению глицерина и пропиленгликоля в фармацевтической, пищевой и косметической промышленности, ничего страшного там нет.

Для стиков используется натуральный табак, измельченный, спрессованный и обработанный по специальной технологии

Миф 5: В стиках для IQOS меньше табака, чем в сигаретах

Это не так.

Этот миф возник из-за того, что стики для IQOS в полтора раза короче обычных сигарет. При этом табака там приблизительно равное количество. Из-за того, что табак для стиков измельчен и плотно спрессован, он занимает меньший объем.

Более того, IQOS обеспечивает высокий коэффициент полезного действия, и табак в стиках используется более эффективно. В сигарете больше половины табака в ходе реакции горения просто превращается в тепловую энергию, сажу и дым. IQOS не поджигает табак, потому 100% вкуса и запаха достаются пользователю, а не развеиваются пеплом по ветру.

Хотя стик вдвое короче сигареты, его хватает на те же 14 затяжек

Миф 6: В стиках для IQOS плавится фильтр

Не плавится.

Откуда взялся этот миф? Если разломать стик HEETS, будет видно, что фильтр в нем не похож на сигаретный. Сигаретный фильтр призван улавливать хотя бы часть смол, сажи и твердых частиц, образовывающихся в ходе горения. А фильтровать в аэрозоле IQOS, по факту, нечего.

Основная часть фильтра изготовлена из биополимера на основе тростникового сахара и кукурзного крахмала

Фильтр IQOS состоит из трех частей:

- Полая ацетатная трубочка (из того же материала сделаны сигаретные фильтры) фиксирует табак внутри стика, чтобы он не смещался при контакте с нагревательным лезвием.

- Гофрированный биополимерный фильтр поглощает избыточную влагу из аэрозоля. Материал этого фильтра – полилактид – биоразлагаемый полимер на основе полимолочной кислоты, который производят из кукурузного крахмала и сахарного тростника. Такие же биополимерные материалы широко используются в пищевой промышленности и косметологии.

- Тонкий ацетатный фильтр (такой же, как в сигаретах) выполняет роль мундштука и добавлен в основном для психологического комфорта. Поскольку курильщики привыкли касаться губами именно такого фильтра.

При нагревании и контакте с влагой полилактид может немного темнеть и уплотняться. Поэтому может показаться, что фильтр плавится. На самом деле температура, при которой полилактид может начать плавиться – 150-160⁰С. К такой температуре аэрозоль IQOS даже не приближается, иначе его было бы невозможно вдыхать.

Миф 7: От IQOS нет запаха

Это не правда. Запах есть.

В IQOS табак в стике не горит, потому дыма нет. При использовании IQOS выделяется аэрозоль – результат испарения глицерина, которым пропитан табак. Аэрозоль имеет запах. Не такой сильный и резкий, как у сигаретного дыма, но все же отчетливо различимый.

Зато в отличие от сигаретного дыма запах аэрозоля IQOS рассеивается и выветривается очень быстро, и не остается на одежде, волосах или обивке мебели. Более того, аэрозоль IQOS не влияет на качество воздуха в помещении и не приводит к пассивному курению. Именно поэтому IQOS можно использовать, не выходя на улицу, дома, в офисе, в машине, в заведениях.

Миф 8: IQOS вреднее электронных сигарет

Исследований, сравнивающих IQOS, вейпы и электронные сигареты не существует. Эти устройства используют разную технологию, но направлены на одно и то же – снизить вред здоровью пользователя за счет устранения продуктов горения бумаги и табака. Все опубликованные научные работы говорят о том, что любая альтернатива сигаретам, исключающая процесс горения, является менее вредной, чем курение.

Например, на Глобальном Никотиновом Форуме в Варшаве ученые из разных отраслей были единогласны – переход на альтернативные способы получения никотина (электронные сигареты, вейпы, системы нагревания табака) снижает вред для организма на 90% и больше по сравнению с обычными сигаретами.

Результаты своих исследований публиковал также украинский Институе кардиологии им. Стражеско: переход курильщиков на электронные системы доставки никотина снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Чем же тогда отличаются между собой все эти гаджеты для курильщиков? Е-сигареты и вейпы нагревают специальную никотиносодержащую жидкость. IQOS нагревает натуральный табак. Что выбрать – вопрос вкусовых предпочтений. IQOS больше подходит тем, кто ищет что-то приближенное к сигаретам по вкусу и ощущениям. С точки зрения соответствия международным стандартам качества, поддержки, гарантий и сервисного обслуживания, на IQOS, за которым стоит международный табачный гигант, можно положиться куда больше, чем на безымянные китайские электронные сигареты.

Миф 9: C IQOS нельзя использовать несколько стиков один за другим

Это правда. Точнее было правдой до недавнего времени.

Батареи держателя IQOS хватает на один стик (6 минут или 14 затяжек), после чего он требует короткой подзарядки (до 4 минут) внутри зарядного устройства. После четырехминутной паузы устройство снова готово к использованию.

В октябре Philip Morris International презентовал две новые модели IQOS. Так называемые IQOS 3 и IQOS 3 Multi. IQOS 3 Multi позволяет использовать стики подряд без подзарядки. Заряда батареи нового устройства хватает на 10 использований подряд.

Новая версия IQOS появится на официальном сайте iqos.ua.