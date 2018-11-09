Встречи Порошенко и Путина в Париже не будет - СМИ

Главы государств могут присутствовать на совместных мероприятиях, однако встреч не будет.

Порошенко и Путин могут встретиться в Париже, но контактировать не будут AP

Президент Петр Порошенко 10-11 ноября примет участие в мероприятиях в рамках Парижского форума ради мира по случаю 100-летия перемирия в Первой мировой войне. В рамках визита Порошенко не планирует встречаться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает Украинская правда, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что они могут присутствовать на совместных мероприятиях, однако встреч не будет.

"В рамках визита глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира", - сообщили в Администрации президента.

Также Порошенко примет участие в круглом столе "Как сделать более эффективным мультилатерализм для решения международных проблем?".

Напомним, ранее в Париже планировалась встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом, но по просьбе руководства Франции ее отложили до саммита G20 в Буэнос-Айресе в конце месяца.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet