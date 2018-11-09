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Встречи Порошенко и Путина в Париже не будет - СМИ

Комментариев: 1
Главы государств могут присутствовать на совместных мероприятиях, однако встреч не будет.
Порошенко и Путин могут встретиться в Париже, но контактировать не будут
Порошенко и Путин могут встретиться в Париже, но контактировать не будут
AP

Президент Петр Порошенко 10-11 ноября примет участие в мероприятиях в рамках Парижского форума ради мира по случаю 100-летия перемирия в Первой мировой войне. В рамках визита Порошенко не планирует встречаться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает Украинская правда, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что они могут присутствовать на совместных мероприятиях, однако встреч не будет.

"В рамках визита глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира", - сообщили в Администрации президента.

Также Порошенко примет участие в круглом столе "Как сделать более эффективным мультилатерализм для решения международных проблем?".

Напомним, ранее в Париже планировалась встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом, но по просьбе руководства Франции ее отложили до саммита G20 в Буэнос-Айресе в конце месяца.

 

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Теги: Путин, Франция, Париж, Порошенко, Первая мировая война, встреча Порошенко и Путина
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    09.11.2018, 19:55
Оценка:  0
Woodbrother
О чем можно говорить с клоном мертового путена ?
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