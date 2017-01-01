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Нацбанк пересел на электромобили

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В учреждении показали фотографии новых автомобилей, но не назвали их количество и стоимость.
В НБУ показали новые электрокары
В НБУ показали новые электрокары
facebook.com/NationalBankOfUkraine

В Национальном банке в четверг, 9 ноября, сообщили, что с сегодняшнего дня будут ездить на электромобилях. Об этом говорится на странице НБУ в Facebook.

В учреждении отметили, что за последние четыре года Национальный банк в своем парке существенно сократил количество автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.

Так, 279 авто Национальный банк передал в пользование Министерству обороны для потребностей АТО, Службе безопасности Украины, Управлению государственной разведки, Пограничной службе, ГСЧС и другим государственным институтам.

Также сообщается, что недавно состоялся пилотный проект по продаже автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на аукционах через систему Прозорро.Продажи: 10 авто уже проданы на аукционе.

Вместе с тем, в Нацбанке не сообщили, сколько было закуплено электромобилей и сколько денег на это было потрачено.

 

Cмотрите фотогалерею: Нацбанк пересел на электромобили

 

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Теги: фото, НБУ, Нацбанк, электромобили
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Источник: korrespondent.net

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