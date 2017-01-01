Чиновникам Киевавтодора объявлено о подозрении
Прокуратурой столицы сообщено о подозрении трем должностным лицам КК Киевавтодор. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
По его словам, чиновники в прошлом году с привлечением фиктивных предприятий для участия в тендере завладели средствами городского бюджета, выделенными для ремонта уличной сети столицы в общей сумме 8 млн 308 тысяч гривен.
В ходе проведенных обысков в коммунальных учреждениях и по месту жительства фигурантов дела изъяли черновые записи, компьютерную технику и фиктивную документацию, подтверждающую совершение противоправных финансово-хозяйственных операций по хищению бюджетных средств.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Согласно закону, такие действия наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его ход находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины.
Ранее сообщалось, что в Смеле руководителя теплоснабжающего предприятия и его экс-директора обвиняют в хищении почти 23 млн гривен.
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