В сети опубликовали видео ДТП с нардепом Лещенко

Сергей Лещенко ранее сообщал, что остановился на обочине трассы в разрешенном месте, когда в его автомобиль врезался грузовик.

В сети появилось видео аварии с автомобилем народного депутата Сергея Лещенко. Ролик в пятницу, 9 ноября, опубликовал журналист Андрей Дзындзя в соцсети Facebook.

По словам журналиста, нардеп нарушил правила дорожного движения.

"Нардеп Сергей Лещенко, грубо нарушая ПДД, спровоцировал ДТП! Вот видео с регистратора, где можно увидеть, что Сергей внезапно остановился на полосе для движения!" - пишет Дзындзя.

Ранее Лещенко рассказал о своем состоянии после аварии под Киевом.

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