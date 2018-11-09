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В сети опубликовали видео ДТП с нардепом Лещенко

Комментариев: 1
Сергей Лещенко ранее сообщал, что остановился на обочине трассы в разрешенном месте, когда в его автомобиль врезался грузовик.

В сети появилось видео аварии с автомобилем народного депутата Сергея Лещенко. Ролик в пятницу, 9 ноября, опубликовал журналист Андрей Дзындзя в соцсети Facebook.

По словам журналиста, нардеп нарушил правила дорожного движения.

"Нардеп Сергей Лещенко, грубо нарушая ПДД, спровоцировал ДТП! Вот видео с регистратора, где можно увидеть, что Сергей внезапно остановился на полосе для движения!" - пишет Дзындзя.

Ранее Лещенко рассказал о своем состоянии после аварии под Киевом.

 

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Теги: Киев, ДТП, видео, авария, народный депутат, Лещенко, нардеп, Сергей Лещенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Кырмызы_вэ_бейаз    09.11.2018, 21:12
Оценка:  0
Кырмызы_вэ_бейаз
Этот Лещенко - редкостная сволочь!
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