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СБУ блокировала схему легализации угнанных автомобилей

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Бывший старший госавтоинспектор наладил схему регистрации легковых машин, в которых были "перебиты" номера кузова и двигателя.
Злоумышленник незаконно оформил более десяти похищенных авто
Злоумышленник незаконно оформил более десяти похищенных авто
СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали схему легализации автомобилей, которые были объявлены в розыск на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 9 ноября.

"Оперативники спецслужбы установили, что бывший старший госавтоинспектор одного из отделов управления ГАИ ГУ МВД в Черкасской области с 2015 года наладил схему регистрации легковых авто, в которых были "перебиты" номера кузова и двигателя. Свои "услуги" злоумышленник оценивал в размере от 5 до 15 тысяч долларов США в зависимости от марки и года выпуска автомобиля", – рассказали в СБУ.

Злоумышленник незаконно оформил более десяти похищенных транспортных средств. Изъятые автомобили направлены на экспертизу, а также устанавливаются настоящие их владельцы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении служебным положением и о служебном подлоге (ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 УК Украины). Подозреваемый объявлен в розыск.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее стало известно, что в Полтавской области "вор в законе" пытался подкупить сотрудника СБУ. Он предложил силовику 5 тысяч долларов за содействие в решении вопроса по закрытию уголовного дела.

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Теги: автомобили, СБУ, машины, уголовное дело, Черкасская область
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Источник: korrespondent.net

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