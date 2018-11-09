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Луценко объяснил, почему остался во главе ГПУ

Комментариев: 7
Генпрокурор пообещал "работать максимально" по делу Екатерины Гандзюк, и в "тысячах дел других активистов".
Юрий Луценко заявил, что его ответственность продолжается
Юрий Луценко заявил, что его ответственность продолжается
Пресс-служба ГПУ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил информацию о том, что он остается во главе надзорного ведомства. Об этом сообщает УНН в пятницу, 9 ноября.

"За мою отставку проголосовало 38 народных депутатов. Президент, который получил мое заявление, на основании этого отклонил мое ходатайство. Сказать, что это мне приносит радость или горе – не знаю. Наверное, это мне просто продолжает мою ответственность", – сказал Луценко.

Он пообещал, что будет "работать максимально и в случае дела Кати Гандзюк, и в 54 случаях (нападений на – ред.) активистов, и в тысячах дел других активистов".

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Петр Порошенко вернул Юрию Луценко его заявление об отставке с поста генпрокурора.

Напомним, 6 ноября, во время выступления в Верховной Раде Луценко заявил, что подает заявление о своей отставке главе государства.

Также стало известно, что Порошенко негативно воспринял заявление об отставке Юрия Луценко.

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Теги: Генпрокуратура, Луценко, отставка, Порошенко, ГПУ, генпрокурор, заявление, Петр Порошенко, Юрий Луценко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Letohradek    09.11.2018, 22:54
Оценка:  0
Letohradek
Отписавшиеся ниже, наверняка мечтают о возвращении Пшонки ... Не дождетесь ублюдки! Реванша партии областей не будет
MNI1957    09.11.2018, 22:43
Оценка:  0
MNI1957
они там све под дурачка косят
nvk1945    09.11.2018, 22:46
Оценка:  0
nvk1945
К сожалению не косят, полные натуралы.
SWATFANAT    09.11.2018, 22:06
Оценка:  +4
SWATFANAT
Нада ещё паааботаать)))
fkrfyfan    09.11.2018, 21:58
Оценка:  +3
fkrfyfan
Как всегда работать якобы будет, но и как всегда результата будет ноль
Детонатор    09.11.2018, 21:57
Оценка:  +4
Детонатор
Цирк - вторая часть.
Letohradek    09.11.2018, 22:50
Оценка:  -1
Letohradek
А Путен и четвертый президентский срок, это какая часть?
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