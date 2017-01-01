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В Кривом Роге двое детей попали в реанимацию из-за отравления алкоголем

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Установлено, что накануне вечером дети были со своим отцом, который распивал спиртные напитки с другом.

В Кривом Роге 10-летний мальчик и его 11-летняя сестра попали в реанимацию с диагнозом сильное алкогольное опьянение. Об этом сообщает местный 34 канал в пятницу, 9 ноября.

По предварительным данным, накануне вчером дети были со своим отцом, который распивал спиртные напитки с другом. В жилой дом на улице Ивана Мазепы вызвали скорую, поскуольку дети сильно оттравились алкоголем.

"В нашу клинику поступили двое детей в состоянии алкогольной интоксикации. Было проведено все лечение и наблюдение. В данный момент дети в удовлетворительном состоянии. Переведены в соматическое отделение. Ничего детям не угрожает", – рассказал заместитель главного врача больницы №8 Андрей Григоренко.

Семьей уже заинтересовались правоохранители. За дело взялись служба по делам детей и полиция.

Родителям грозит штраф – несколько сотен гривен. Однако если полиция узнает, что такое происходило не впервые – виновных могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее в России 16-летний подросток умер после трех бутылок водки, выпитых в День защитника отечества. Инцидент произошел в деревне Гудково в Красноярском крае.

Также сообщалось, что в селе Драгово Хустского района Закарпатской области три школьника отравились алкоголем во время колядования на Рождество.

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Теги: алкоголь, Отравления, дети, алкоголизм, видео, реанимация, Кривой Рог, спиртное, отравление, алгоритм
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Источник: korrespondent.net

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