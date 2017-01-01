В центре Донецка прогремел взрыв - СМИ

Местные жители в соцсетях сообщили о звуках взрыва и срабатывании сигнализации в кварталах рядом с улицей Розы Люксембург.

В центре Донецка вечером 9 ноября прогремел взрыв. Об этом сообщают сепаратистские СМИ и местные жители в социальных сетях.

Отмечается, что инцидент произошел около 18.30. По предварительным данным, неизвестные выстрелили из огнемета Шмель по зданию на улице Розы Люксембург, 54.

Погибших и пострадавших нет, так как в момент выстрела в здании никого не было. Место происшествия было оцеплено.

Ранее в здании, где произошел взрыв, находился Донецкий научный центр Национальной академии наук Украины. В 2016 году там расположился "Донецкий научный центр", но в апреле этого года "власти ДНР" его ликвидировали.

Напомним, 3 ноября в Донецке взорвалась машина, а 29 сентября взрыв прогремел на съезде "Компартии ДНР", в результате чего пострадали три человека.

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