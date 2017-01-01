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Керченский стрелок действовал один - следствие

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Студент Владислав Росляков не имел подельников и совершал преступление в одиночку, заявили в Следкоме РФ.
Владислав Росляков не имел подельников
Владислав Росляков не имел подельников
dailyhype.ru

Следователи пришли к выводу, что 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, который открыл огонь в учебном заведении, действовал в одиночку. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Отмечается, что по делу уже допросили 650 человек. 

"Следствием детально установлен путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия. Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку", - информировали в ведомстве.

По данным следствия, в настоящий момент эксперты занимаются детальным исследованием личности Рослякова, его взглядов, а также психологического состояния до и в момент совершения преступления.
 
Для юноши назначена посмертная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.
 
Как сообщал Корреспондент.net,17 октября Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже, а позже покончил с собой.
 
По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.
 
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Теги: Крым, студенты, взрыв, студент, нападение, следствие, Керчь, Следственный комитет России, новости Крыма
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Источник: korrespondent.net

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