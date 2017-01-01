Итоги 9 ноября: Луценко на месте и шпион РФ в Австрии

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Порошенко не принял отставку генпрокурора; между Москвой и Веной разгорелся шпионский скандал: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Житомирской области обнаружили склады с похищенным военным имуществом

На складах в Житомирской области правоохранители обнаружили 84 двигателя к танкам Т-72 и почти 3,5 тысяч ящиков с боеприпасами. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Порошенко не принял отставку Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил информацию о том, что он остается во главе надзорного ведомства.

По словам генпрокурора, за его отставку проголосовало 38 народных депутатов и на основании этого президент Петр Порошенко отклонил ходатайство об увольнении.

Гройсман попросил Раду расширить его полномочия

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что намерен внести предложение по измененям в закон о Кабмине, которые бы расширяли его полномочия.

Глава правительства подчеркнул, что у него недостаточно власти для решения некоторых проблем и обратился к депутатам с просьбой поддержать его инициативу.

Власти Австрии заявили о разоблачении в армии шпиона РФ

В Австрии задержали отставного полковника вооруженных сил страны по подозрению в сборе разведданных для Москвы. По информации СМИ, бывший офицер, ныне пенсионер, в период своей службы в австрийской армии около 20 лет занимался шпионажем в пользу России.

Из-за скандала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию.

МИД РФ выразил протест в связи с заявлением австрийских властей.

Трамп запретил предоставлять убежище нелегальным мигрантам

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которое запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, которые незаконно попали на территорию страны.

Указ американского лидера предусматривает подачу заявления о получении убежища только в местах въезда в США. Правозащитная организация Американский союз гражданских свобод (ACLU) подала в суд на администрацию президента Дональда Трампа с требованием отменить указ о запрете на предоставление убежища нелегальным иммигрантам.