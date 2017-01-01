Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гройсман: Отопление подорожает не более чем на 16%

Комментариев: 0
Если газ подорожал на 23%, то тарифы на тепло должны повышаться не более чем на 16%, заверил премьер.
Гройсман назвал предельно возможный размер роста тарифов на отопление
Гройсман назвал предельно возможный размер роста тарифов на отопление
kmu.gov.ua

В связи с подорожанием газа тарифы на отопление могут вырасти не больше чем на 16%. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала Интер.

"Когда я слышу, что тарифы на тепло и воду могут вырасти на 70%, у меня вопрос: с какой стати это должно произойти? Люди должны понять, что вопрос цены газа важен для формирования тарифов. Но мы посчитали: если газ подорожал на 23%, то тарифы на тепло должны повышаться не более чем на 16%. Если речь идет о 70%, значит кто-под шумок хочет сыграть и кратно повысить цены на тепло, а ответственность повесить на кого-то другого", - заявил премьер.

Накануне стало известно, что Киевтеплоэнерго предлагает с 1 декабря повысить тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ на 32%. 

Стоит отметить, что накануне вступило в силу постановление КГГА, которым стоимость отопления для потребителей без счетчиков снижена на 27%.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Тарифы ЖКХ, отопление, тарифы, жкх тарифы отопление, Владимир Гройсман, повышение тарифов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь