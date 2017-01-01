Генштаб назвал ложью и манипуляцией заявление УПЦ МП

УПЦ МП обвинила Генштаб в якобы запрете пускать ее капелланов в воинские части.

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В Генштабе опровергли информацию, которую 8 ноября озвучил Заместитель председателя отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины архимандрит Лука (Винарчук) о том, что якобы директиву Генштаба ВСУ с грифом “ДСП“ (для служебного пользования) не допускать капелланов Украинской Православной Церкви (МП) в военные части получили все командиры еще весной 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба.

9 ноября Отдел по взаимодействию с военными капелланами ВСУ назвал информацию о директивах, запрещающих допускать капелланов УПЦ в воинские части, “неправдивой и манипулятивной“.

Ссылаясь на приказы Министерства обороны Украины, в Генштабе пояснили, что решение о том, от какой религиозной организации отбирается кандидат на должность военного священника, принимает командир воинской части на основе анонимного голосования военнослужащих.

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“Никаких других распорядительных документов по вопросам назначения военных священников (запреты, преференций любым конфессиям и т.п.) в Вооруженных Силах Украины не существует“, – заявили в отделе ВСУ, добавив, что провокационная информация, распространяемая УПЦ МП, используется в интересах врага.

Как сообщалось 9 ноября, в Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что Генеральный штаб ВСУ весной 2018 распорядился не допускать ее капелланов в воинские части..