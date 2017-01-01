В Первомайске застрелился школьник

Мальчик использовал для самоубийства стартовый пистолет.

В Первомайске Днепропетровской области произошло самоубийство несовершеннолетнего -застрелился 16-летний ученик 11 класса.

Об этом сообщает Dnepr24 со ссылкой на представителей ГУ Нацполиции Днепропетровщины.

В полицию поступил вызов от отца школьника, который обнаружил своего сына с простреленной головой.

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Также сообщается, что рядом со школьником был найден стартовый пистолет. Предсмертную записку он не оставил. Несмотря на то, что отец мальчика сразу же вызвал скорую помощь, от полученной травмы школьник умер в больнице.

Также сотрудники полиции сообщили, что семья является благополучной и не состояла на учете.

Как сообщалось 28 сентября, в Днепре парень совершил три попытки суицида за один день.