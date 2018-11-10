Рабинович: Наша основная задача – вывести единого кандидата и победить на президентских выборах

Основная задача оппозиции на данный момент – вывести единого кандидата от юго-восточной и центральной Украины во второй тур президентских выборов и победить. Такое мнение в прямом эфире телеканала NewsOne высказал народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Задача номер один – вывести кандидата от юго-востока и центра Украины во второй тур президентских выборов и победить, и таким образом сломать систему вакханалии, построенной этой властью. Пора понять, что так жить мы больше не можем – это не Европа. Поэтому два самых рейтинговых кандидата юго-востока и центра страны – Бойко и Рабинович – объединились в единую структуру. И это означает, что у единого кандидата есть все шансы победить", – заявил нардеп.

Он также отметил, что политики, которые выступают против объединенной оппозиции и идут на выборы сепаратно – предают интересы своих избирателей.

"Каждый, кто сегодня говорит, что не нужно идти на выборы, кто говорит, что не нужно объединяться – он предает избирателей, потому что только единой колонной мы можем спасти страну от того, что происходит", – считает парламентарий.

По мнению Рабиновича, "Оппозиционная платформа – За життя" станет основой, к которой вскоре присоединятся и другие оппозиционные силы Украины.

"Если говорить о парламентских выборах, я уверен, что на нашей платформе появятся десятки, если не сотни других организаций и партий. И это будет второй этап", – отметил политик.

Напомним, что ранее лидеры оппозиционных политических сил – председатель партии "За життя" народный депутат Вадим Рабинович и глава парламентской фракции "Оппозиционный блок" народный депутат Юрий Бойко – подписали соглашение об объединении и создании "Объединенной оппозиционной платформы – За життя".

"Это исторический день для Украины, потому что создана платформа для оппозиционных сил, которые должны объединиться, остановить вакханалию этой власти. Есть три пункта, по которым мы однозначно сходимся, и на основании которых приглашаем к объединению всех. Первый – установка безусловного мира в стране. Второй – прекращение экономического геноцида украинского народа. И третий – создание независимой нейтральной страны – Швейцарии Восточной Европы", – заключил лидер партии "За життя".