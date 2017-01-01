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Луценко насчитал три млн единиц незаконного оружия

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По данным ассоциации владельцев оружия, в Украине может быть до 5 млн единиц незарегистрированного огнестрельного оружия.
В незаконном обороте находятся миллионы единиц оружия
В незаконном обороте находятся миллионы единиц оружия
npu.gov.ua

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В незаконном обороте на территории Украины находится более трех миллионов единиц нарезного оружия.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телеканала Прямой.

“По данным МВД, мы имеем в стране более 3 миллионов [единиц] нелегального нарезного оружия“, - признал Луценко .

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Кроме того, генпрокурор привел данные криминальной статистики, согласно которой за девять месяцев текущего года в стране официально зарегистрированы 1241 убийство и 1717 разбоев.

В Украинской ассоциации владельцев оружия ранее сообщали, что на начало февраля 2018 года в Украине может быть до 5 млн единиц незарегистрированного огнестрельного оружия.

Как сообщалось 9 ноября, СБУ пресекла попытку вывоза 5 тонн боеприпасов с Донбасса.

 

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Теги: Луценко, МВД, криминал, оружие, боеприпасы, преступность, торговля оружием
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