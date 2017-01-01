Луценко насчитал три млн единиц незаконного оружия
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В незаконном обороте на территории Украины находится более трех миллионов единиц нарезного оружия.
Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телеканала Прямой.
“По данным МВД, мы имеем в стране более 3 миллионов [единиц] нелегального нарезного оружия“, - признал Луценко .
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Кроме того, генпрокурор привел данные криминальной статистики, согласно которой за девять месяцев текущего года в стране официально зарегистрированы 1241 убийство и 1717 разбоев.
В Украинской ассоциации владельцев оружия ранее сообщали, что на начало февраля 2018 года в Украине может быть до 5 млн единиц незарегистрированного огнестрельного оружия.
Как сообщалось 9 ноября, СБУ пресекла попытку вывоза 5 тонн боеприпасов с Донбасса.