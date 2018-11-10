Оппозиционные политики подозревают Бойко в сговоре с АП

Предполагают, что за объединением оппозиции прячется план "на одном корабле собрать и утопить".

“Крыло Бойко-Левочкина“ решило заключить союз с партией За жизнь opposition.org.ua

Читай также: Рабинович: У Медведчука есть своя позиция и видение, и они – проукраинские

“Заявление о создании Оппозиционной платформы За життя, прозвучавшее сегодня в стенах Верховной Рады, является личной инициативой народного депутата Юрия Бойко, не согласованной с другими членами Оппозиционного блока и не легитимизированной съездом партии. Мы являемся последовательными сторонниками консолидации оппозиционных сил и выдвижения единого кандидата в Президенты - авторитетного представителя промышленных и предпринимательских кругов, местного самоуправления, способного побеждать на выборах, а не кандидата, являющегося подстилкой для нынешней власти“, - об этом на своей странице в Фейсбук написал сопредседатель партии Оппозиционный блок Борис Колесников.

Другой оппозиционный политик – Елена Бондаренко выразила мнение, что под благородной идеей об объединении оппозиции прячется план под рабочим названием “на одном корабле собрать и утопить“.

“Оппоблок разорвало. Логично. Все четыре года - внутреннее противоборство, обоюдное недоверие и - как следствие - невнятная деятельность.“Газовики“ ушли в стан Медведчука-Рабиновича. “Укрпром“ остался“, - написала она.

Напомним, что сегодня о реакции партии Оппозиционный блок на инициативу Юрия Бойко заявлял и Вадим Новинский в комментариях LB.ua.

Читай также: В Киеве С14 атаковали офис Медвечука

“Уже в понедельник мы инициировали созыв политсовета партии Оппозиционный блок, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию“, — заявил он.

Новинский также подчеркнул, что Оппоблок будет требовать проведения съезда партии.

“С той целью, чтобы рядовые члены партии могли оценить ситуацию и принять решения по этому поводу“, - сказал Новинский.

Нардеп отметил, что пока еще сложно говорить о возможных решениях съезда и будет ли подниматься вопрос об исключении из партии Бойко и Левочкина.

Читай также: Ключевые игроки еще не сделали свои ставки на выборах, - Мураев

“Наша партия всегда выступала за то, чтобы у нас был единый кандидат в президенты от прогрессивных оппозиционных сил, который способен составить реальную конкуренцию действующей власти, а не быть на подтанцовке у Петра Порошенко“, — уверен он.

Напомним, 9 ноября группа депутатов Оппозиционного блока (так называемое “крыло Бойко-Левочкина“) решила заключить союз с партией За жизнь, фактическим лидером которой является Виктор Медведчук.

Как сообщалось партия Оппозиционный блок 12 ноября проведет заседание политсовета для оценки союза Юрия Бойко и Сергея Левочкина с партией Виктора Медведчука За житя.