Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Оппозиционные политики подозревают Бойко в сговоре с АП

Комментариев: 6
Предполагают, что за объединением оппозиции прячется план "на одном корабле собрать и утопить".
“Крыло Бойко-Левочкина“ решило заключить союз с партией За жизнь
“Крыло Бойко-Левочкина“ решило заключить союз с партией За жизнь
opposition.org.ua

Читай также: Рабинович: У Медведчука есть своя позиция и видение, и они – проукраинские

“Заявление о создании Оппозиционной платформы За життя, прозвучавшее сегодня в стенах Верховной Рады, является личной инициативой народного депутата Юрия Бойко, не согласованной с другими членами Оппозиционного блока и не легитимизированной съездом партии. Мы являемся последовательными сторонниками консолидации оппозиционных сил и выдвижения единого кандидата в Президенты - авторитетного представителя промышленных и предпринимательских кругов, местного самоуправления, способного побеждать на выборах, а не кандидата, являющегося подстилкой для нынешней власти“, - об этом на своей странице в Фейсбук написал сопредседатель партии Оппозиционный блок  Борис Колесников. 

Другой оппозиционный политик – Елена Бондаренко выразила мнение, что под благородной идеей об объединении оппозиции прячется план под рабочим названием “на одном корабле собрать и утопить“.

“Оппоблок разорвало. Логично. Все четыре года - внутреннее противоборство, обоюдное недоверие и - как следствие - невнятная деятельность.“Газовики“ ушли в стан Медведчука-Рабиновича. “Укрпром“ остался“, - написала она.

Напомним, что сегодня о реакции партии Оппозиционный блок на инициативу Юрия Бойко заявлял и Вадим Новинский в комментариях LB.ua. 

Читай также: В Киеве С14 атаковали офис Медвечука

“Уже в понедельник мы инициировали созыв политсовета партии Оппозиционный блок, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию“, — заявил он.

Новинский также подчеркнул, что Оппоблок будет требовать проведения съезда партии.

“С той целью, чтобы рядовые члены партии могли оценить ситуацию и принять решения по этому поводу“, - сказал Новинский. 

Нардеп отметил, что пока еще сложно говорить о возможных решениях съезда и будет ли подниматься вопрос об исключении из партии Бойко и Левочкина.

Читай также: Ключевые игроки еще не сделали свои ставки на выборах, - Мураев

“Наша партия всегда выступала за то, чтобы у нас был единый кандидат в президенты от прогрессивных оппозиционных сил, который способен составить реальную конкуренцию действующей власти, а не быть на подтанцовке у Петра Порошенко“, — уверен он.   

Напомним, 9 ноября группа депутатов Оппозиционного блока (так называемое “крыло Бойко-Левочкина“) решила заключить союз с партией За жизнь, фактическим лидером которой является Виктор Медведчук.

Как сообщалось партия Оппозиционный блок 12 ноября проведет заседание политсовета для оценки союза Юрия Бойко и Сергея Левочкина с партией Виктора Медведчука За житя.

Поделись:
Теги: Оппоблок, Бойко, Медведчук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
s-e-r    10.11.2018, 12:35
Оценка:  -1
s-e-r
Сборище кремлевских запроданцев.
ЗовПрироды    10.11.2018, 12:26
Оценка:  0
ЗовПрироды
Если капаитан корабля медведчук, то сам корабль точно называется -Титаник .
sharry-sharry    10.11.2018, 12:14
Оценка:  0
sharry-sharry
Ужас,что творится,тучи сгущаются над Украиной.Рабинович,Медведчук,Вилк ул,Бойко,Мураев др.-это все про рос.кандидаты,кремлевские-януковс кие прихвостни.Я только могу представить, сколько сейчас в них вливают денег.
ЛЮСТРАТОР    10.11.2018, 12:12
Оценка:  +1
ЛЮСТРАТОР
Будем надеяться что пацаны определятся с достойной и проходной кандидатурой.
ЗовПрироды    10.11.2018, 12:28
Оценка:  0
ЗовПрироды
Разве там такие есть ? Вы бредите. После покращень, грабежей избиений и расстрелов проходных кандидатов среди этих субъектов не найти. Просто кремль этого тупо понять не может в силу альтернативного от цивилизованности интеллекта .
Paul_Knox    10.11.2018, 12:06
Оценка:  0
Paul_Knox
Прямо перечень негодяев. Они крутятся, множатся и всасываются в народ, как личинки чужих.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь