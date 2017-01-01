"Случайно" сгорел пункт управления огнем и гаубица боевиков "ДНР"

Волонтеры проиллюстрировали свой пост фотографией задумчивого так называемого командира 9-го полка “ДНР” с позывным "Утес".

На временно неподконтрольной Киеву территории Донбасса у боевиков так называемой “ДНР” сгорел пункт управления огнем артиллерии вместе со складом боеприпасов и гаубицей Д-30.

Об этом сообщили в волонтерском Facebook-сообществе Повернись живим.

“Не так давно “каким-то чудом” у боевиков сгорел пункт управления артиллерией со складом боеприпасов и гаубицей Д-30″, – говорится в сообщении.

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Иллюстрацией к посту стало фото так называемого командира 9-го полка “ДНР” с позывным “Утес“, который с задумчивым видом курит над упаковками “гемостопа” (медпрепарата, предназначенного для остановки кровотечения).

“Это – убийца украинцев, боевик “Утес”. Пока еще живой, но это вопрос времени. Сидит, “бедняга”, ломает голову, что делать с очередной партией гуманитарной помощи в виде двух десятков пакетов Гемостопа. Эти медпрепараты явно пригодятся его подчиненным, ведь адекватный ответ наших защитников – головная боль для командира террористов”, – добавили волонтеры.

"Утес" призадумался facebook.com/backandalive

Как сообщалось, в сети опубликовали видео о работе снайперов ВСУ.