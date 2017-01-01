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Нардеп Лещенко опубликовал полное видео ДТП

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Ранее Андрей Дзындзя заявил, что ДТП спровоцировал сам нардеп, нарушив правила дорожного движения.

Народный депутат Сергей Лещенко выложил в Facebook полное видео аварии, в которой грузовик MAN врезался в его Volkswagen на обочине. 

"На пятой секунде видно, что мой автомобиль стоит на обочине. До фуры еще метров 100. Видно, что в моем автомобиле включена аварийка. Видно, что я стоял у бордюра, правее от которого начинается тротуар. Делаю эту публикацию, чтобы остановить потоки фейков и видео непонятного происхождения, которые разгоняют недобросовестные люди, состоящие на службе у правящей верхушки. По их логике, скоро окажется, что я сам подстроил ДТП, которое чудом не закончилось серьезными последствиями", - пишет Лещенко.

При рассмотрении данного фрагмента видео можно увидеть, что легковой автомобиль остановился на обочине задолго до столкновения. 

"А недругам хочу посоветовать - перед тем, как разгонять фальшивые версии, убедитесь, что нет другого видео, ломающего вашу фейк про подрезание", - добавил нардеп.

Ранее в сети опубликовали фрагмент видео аварии. При этом автор видео Андрей Дзындзя заявил, что ДТП спровоцировал Лещенко, нарушив правила дорожного движения.

 

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Теги: ДТП, видео, авария, Лещенко, Сергей Лещенко
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Источник: korrespondent.net

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