С 10 ноября будут сажать за незаконное проникновение в Украину

Нарушителям грозит тюремный срок - до трех лет лишения свободы.

Начиная с субботы, 10 ноября 2018 года, за незаконное пересечение государственной границы Украины вводится уголовная ответственность.

В официальном издании Верховной Рады Голос Украины 9 ноября 2018 года был опубликован Закон от 18.10.2018 N 2599-VIII, об ответственности за незаконное пересечение государственной границы, передает пресс-служба ГПСУ.

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Это означает, что с сегодняшнего дня устанавливается уголовная ответственность за пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора в любой способ вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или документами, содержащими недостоверные сведения.

Такие действия будут караться лишением свободы на срок до трех лет.

Кроме того, за повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусматривается ответственность в форме лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий в сочетании с насилием или применением оружия - на срок от пяти до восьми лет.

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Также отметим, что административная ответственность, предусмотренная статьей 204-1 КоАП, относительно незаконного пересечения государственной границы Украины “обычными“ мигрантами или нарушителями остается.

Напомним, 18 октября Верховная Рада установила уголовную ответственность за незаконное пересечение границы.