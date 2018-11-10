В Днепре с погоней и стрельбой задержали грабителей

В ходе операции пострадали двое полицейских.

В городе Днепр 9 ноября патрульные устроили погоню за автомобилем Skoda, в котором находились два человека, подозреваемых в грабежах. Злоумышленников удалось задержать. В ходе операции пострадали два полицейских.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Погоня началась на Байкальской улице. Водитель игнорировал требования остановиться, поэтому патрульные решили применить огнестрельное оружие. Автомобиль с простреленными колесами удалось остановить, а беглецов задержали.

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Во время преследования нарушители оказали сопротивление полицейским. Водитель автомобиля наехал на одного из патрульных, второй полицейский получил телесные повреждения при задержании злоумышленников.

Задержанными оказались двое грузин возрастом 32 и 42 года. Мужчины могут быть причастны к серии разбоев, грабежей и квартирных краж на территории Днепропетровской области. Им также грозит ответственность по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса за сопротивление полиции.

Как сообщалось, в марте в Киеве водитель заехал в департамент полиции, пытаясь уйти от погони.