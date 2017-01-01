МИБ прокомментировал вывод 2 млрд грн Януковича банком Порошенко

Банк заявил, что не имел права ставить под сомнение законность судебных решений.

Международный инвестиционный банк заявил, что действовал в рамках законодательства, предоставляя услуги физическим лицам, участвовавшим в выводе средств из Всеукраинского банка развития.

Об этом говорится пресс-службы банка в комментарии по поводу расследования программы Схемы.

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“Упомянутые в программе физические лица открывали банковские счета в АО МИБ на тех же условиях, которые предлагаются всем клиентам-физическим лицам. Такие условия являются публичными. АО МИБ не имело законных оснований для отказа в открытии счетов вышеуказанным лицам“, - говорится в сообщении.

После зачисления средств МИБ обратился в Государственную службу финансового мониторинга Украины, и деньги были заблокированы.

Однако когда суд снял арест, у банка не было оснований не отдавать деньги.

“Выполняя решения суда об отмене ареста средств, АО МИБ не имело права ставить под сомнение законность судебных решений и препятствовать клиентам в дальнейшем распоряжаться своими средствами, которые признаны судом, как законно приобретенные“, - заявили в банке.

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МИБ также сообщил, что на счетах в банке арестованы более 200 млн грн, дальнейшая судьба которых должна решаться правоохранительными и судебными органами.

Напомним, что Всеукраинский банк развития был признан неплатежеспособным в конце ноября 2014 года. Временная администрация в банке была аргументирована тем, что против Александра Януковича как единственного акционера банка введены санкции Европейским Союзом.

Как сообщалось 9 ноября, в банке ВБР, принадлежащему сыну экс-президента Украины Януковича, лежало около 2,6 млрд гривен, которые он не успел забрать с собой после побега. Эти деньги находились на счетах работников этого банка, которые новое правительство обещало конфисковать после Революции 2014 г. В 2018 году стало известно, что под арестом осталось всего 559 млн гривен, а остальные были выведены, в том числе через МИБ.