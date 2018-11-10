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Концепцию 8 марта изменят: Вятрович поведал подробности

Комментариев: 2
Говоря о празднике 8 марта, Вятрович отметил, что украинское общество готово отказаться от традиции его празднования.
Вятрович, считает, что "букетики и тортики" нужно отменить
Вятрович, считает, что "букетики и тортики" нужно отменить
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Праздник 8 марта, вероятно, полностью не исчезнет из календаря, но может изменится его идея и концепция. Украинское общество уже готово к этой трансформации традиций.

Об этом глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович сообщил во время чата с украинцами, передает УНН.

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“В частности, потому, что все больше украинцев понимает, что мы не можем жить в одном ритме с государством-агрессором. Эта синхронность в праздновании каких-то праздников со страной, которая пытается уничтожить наше государство, является тем, что нас ослабляет. И особенно среди молодого поколения нет какой-то ностальгии по таким праздникам, как 8 марта“, - сказал Вятрович .

Глава Института национальной памяти убежден, что этот день изменит свой формат.

“Не говорю, что 8 марта вообще исчезнет из календаря, но думаю, что изменится его идея и концепция - мы будем говорить не о международном женском дне, а о дне борьбы за права женщин, что является важным для украинского общества. Очевидно, в таком новом формате совершенно излишним будет выходной день, который превращает этот праздник в “день тортиков и букетиков“, - пояснил Владимир Вятрович.

Напомним, Украинским институтом национальной памяти разработан ряд предложений, направленных на изменение национального календаря государственных праздников. В частности, обсуждается необходимость декоммунизации праздников 8 марта и 9 мая.

Как сообщалось, Вятрович назвал отмечание 22 июня опасным “атавизмом совка“.

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Комментариев (2)
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ЛЮСТРАТОР    10.11.2018, 16:02
Оценка:  0
ЛЮСТРАТОР
Скорее исчезнет с поля зрения чмо вятрович, чем праздник 8-марта.
MNI1957    10.11.2018, 16:01
Оценка:  +1
MNI1957
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