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"Филиал ФСБ": Во Львове обрисовали три церкви УПЦ МП

Комментариев: 1
На входах в церкви УПЦ МП появились надписи "Московский патриархат - филиал ФСБ".
"Филиал ФСБ": Во Львове обрисовали три церкви УПЦ МП
© facebook.com/ounlviv
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  • В полиции этот инцидент пока не прокомментировали
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  • В полиции этот инцидент пока не прокомментировали
  • В полиции этот инцидент пока не прокомментировали
  • В полиции этот инцидент пока не прокомментировали
  • В полиции этот инцидент пока не прокомментировали
  • В полиции этот инцидент пока не прокомментировали
  • В полиции этот инцидент пока не прокомментировали
"Филиал ФСБ": Во Львове обрисовали три церкви УПЦ МП
В полиции этот инцидент пока не прокомментировали
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В городе Львов разрисовали входы в трех церквей Украинской православной церкви Московского патриархата. 

Об этом сообщили на Facebook-cтранице Львовской городской организации Добровольческого движения ОУН.

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“Сегодня возле так называемых “храмов“ Московского патриархата во Львове на ул. Антоновича, на пр. Красной Калины и ул. Короленко появились надписи “Московский патриархат - филиал ФСБ“. Неизвестные патриоты, пожалуй, пытались донести до львовян, которые не в курсе, что во Львове действуют три филиала ФСБ РФ под видом христианских церквей“, - говорится в сообщении организации.

В том же сообщении прикрепили фото. На фото с пр. Красной Калины, 89 видно, что краской разрисовали тротуар у входа в церковь и от надписи дорисовали стрелку, направленную на саму церковь. На ул. Короленко, 3 ту же фразу написали на лестнице во двор церкви церкви, но через трафарет. А на ул. Антоновича, 100, ее написали на заборе церкви.

Представитель Львовской епархии УПЦ МП о. Маркиян Каюмов по этому поводу сказал ZAXID.NET:

“Я знал только о случае на Красной Калины, так что вы сделали для меня открытие. Но позиция наша, и моя в том числе будет такая же, как и после последнего случая по оклейке церкви листовками, - мы считаем, что такое совершили не патриоты, а провокаторы“, - отметил представитель московского патриархата, уточняет Zaxid.net.

В полиции этот инцидент пока не прокомментировали.

Как сообщалось 10 ноября, Генштаб назвал ложью и манипуляцией заявление УПЦ МП.

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Теги: ОУН, Львов, церкви, УПЦ МП, Россия, ФСБ
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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    10.11.2018, 16:09
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Всё правильно, все попы закончившие духовную семинарию до 1991 года, привлекались на работу в КГБ, а далее переманивались в ФСБ.
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