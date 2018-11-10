Польские ультрас жгли файеры на кладбище Львова

Директор Лычаковского кладбища Михаил Нагай подтвердил Zaxid.net, что такой инцидент действительно произошел на кладбище, акция длилась не более 5 минут.

“Это было под вечер в воскресенье. Мы уже потом по камерам посмотрели, что все те ребята несанкционированно зашли по двое-трое через задние ворота кладбища. Всего их было 12. Они на несколько минут развернули транспарант и зажгли файеры. Это продолжалось от 3 до 5 минут. В полицию мы не обращались, так как они сразу ушли и не совершали антиукраинских провокаций“, - сказал Нагай.

Полиция и СБУ отказались комментировать этот случай.