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ЕС осуждает "выборы" в "ЛДНР" - Могерини

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В Евросоюзе призвали Россию создать условия для преобразований в неподконтрольных Украине районах Донбасса.
Могерини озвучила реакцию ЕС на псевдовыборы сепаратистов
Могерини озвучила реакцию ЕС на псевдовыборы сепаратистов
РИА Новости
 
Европейский союз осуждает запланированные сепаратистами на 11 ноября "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини.
 
"ЕС считает, что "выборы", запланированные на 11 ноября, являются незаконными и нелегитимными и не будет признавать их. ЕС осуждает эти "выборы", поскольку они противоречат международному праву, подрывают обязательства, взятые по минским соглашениям и нарушают суверенитет и законы Украины", - подчеркнула Могерини в своем заявлении.
 
По ее словам, минские соглашения предусматривают исключительно проведение местных выборов в рамках украинского законодательства и стандартов ОБСЕ. Эти причины, подчеркнула она, делают эти "выборы" недействительными.
 
 
"Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свой значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает. Положение минских соглашений должны полностью и без промедления внедряться, начиная с всестороннего прекращения огня и вывода тяжелого оружия, с тем чтобы создать необходимые условия для политических преобразований путем местных выборов, которые они предусматривают ", - говорится в заявлении.
 
Министры ЕС 19 ноября обсудит новые санкции из-за "выборов" на оккупированном Донбассе.
 
Напомним, что по данным СБУ, результаты так называемых "выборов" уже давно известны. 
"По нашим данным, предварительно, уже нарисовали для победы Пушилина в так называемой "ДНР" 55%, Пасечника - в "ЛНР" 63%. Явку должны показать 70% избирателей", - заявил Грицак .
 
 
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Теги: ЕС, ДНР, ЛНР, Могерини, выборы в ДНР и ЛНР, ЛНР новости
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Источник: korrespondent.net

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