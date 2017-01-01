Третий Минск идет. Чего ждать на Донбассе

Минский процесс неэффективен? Это как сказать. И это с чем сравнивать. Именно Минск-2 является поводом для санкций против РФ, вводимых по причине агрессии в Украине.

И это Минск-2, как ни крути, заблокировал широкое применение российских войск на украинской территории. Но ситуация развивается, возникают новые задачи — как вытеснить агрессора из оккупированных районов. А вот в этом нынешние минские договоренности, увы, беспомощны, пишет Евгений Магда в №21 Журнала Корреспондент.

Когда 6 июня 2014 года на побережье Нормандии встретились действующие лидеры Германии, России и Франции и избранный Президент Украины, ситуация выглядела почти идиллически: по Донбассу бродили немногочисленные группы пророссийских и российских террористов, но не было ни артиллерийских обстрелов, ни колонн российской техники.

Тогда участники Нормандской четверки договорились начать переговорный процесс об урегулировании разрастающегося конфликта на Донбассе. Аннексированный и официально принятый в состав РФ Крым вынесли ради ускорения и упрощения переговоров за скобки. Соединенные Штаты предпочли не принимать непосредственного участия в нормандском «квартете».

Урегулирование казалось на тот момент делом настолько быстро достижимым, что Петр Порошенко в своих предвыборных обещаниях упомянул о завершении войны за несколько недель. Будучи избранным, Порошенко обнародовал мирный план, состоявший из 14 пунктов. Документ предполагал совместное патрулирование правоохранителями, освобождение захваченных административных зданий, амнистию участникам незаконных военных формирований (НВФ) и проведение досрочных парламентских и местных выборов. Президент был готов даже принимать участие в согласовании кандидатур глав ОГА в Донецке и Луганске.

Сегодня легко упрекать Президента в опрометчивых обещаниях. Но только через два с лишним месяца стало окончательно понятно, что у России были свои планы в отношении как Донбасса, так и Украины в целом. Она делала ставку на расчленение нашей страны и ее неуклонное превращение в серую зону в центре Европы.

Минск-1

Минск оказался местом для переговоров во многом благодаря присутствию Александра Лукашенко на инаугурации его украинского коллеги. Столица Беларуси была удобной и из соображений логистики. 23 июня 2014 года там состоялись первые переговоры украинских представителей и делегатов самозваных «республик». Пикантность ситуации заключалась в том, что официальный Киев не мог придать диалогу статус, который способствовал бы легитимизации так называемых ДНР и ЛНР. Поэтому украинскую сторону на первых порах представляли давно вышедший на политическую пенсию Леонид Кучма, не скрывавший особых отношений с Владимиром Путиным, Виктор Медведчук и его верный оруженосец Нестор Шуфрич. А вот Ирина Геращенко, Владимир Горбулин, Роман Безсмертный, Евгений Марчук, Александр Моцик, Сергей Пирожков, Ольга Айвазовская начали работу вахтовым методом в Минске уже позднее.

Трагическая гибель 17 июля 2014 года в небе над Донбассом Boeing-777 с 298 человеками на борту показала, что противостояние на востоке Украины носит совершенно иной характер, чем тот фейковый образ, который пыталась навязать всему миру российская пропаганда. Для уничтожения пассажирского лайнера на высоте 10 км использовали соответствующее тяжелое вооружение и умение им управлять. Это поставило жирный крест на попытках стран Запада делать вид, что российская версия о «трактористах и шахтерах, воюющих откопанным в шахтах оружием» имеет право на жизнь.

Вынужденный дуплет

В конце августа произошла Иловайская трагедия: погибли, были ранены и попали в плен сотни украинских бойцов — и все это в результате непосредственного вмешательства российских войск в конфликт на Донбассе. Кремль торопился форсировать события и добить Украину, чтобы затем диктовать свои условия, Киеву приходилось маневрировать, исходя из наличия сил и средств. Если кто забыл, напомню, что в начале сентября всерьез анализировались даже вероятность вмешательства российской авиации и тактических ракет.

Прекращение огня, передышка и возможность для перегруппировки сил были для Украины жизненно необходимы. 5 сентября Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представительница ОБСЕ Хайди Тальявини и лидеры самопровозглашенных республик как частные лица подписали Минский протокол, предусматривавший прекращение огня, принятие Закона О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и восстановление экономики Донбасса. За сложный, но необходимый в тех условиях для Украины закон парламентарии седьмого созыва проголосовали на закрытом заседании Верховной Рады 16 сентября 2014 года.

Важно: закон об ОРДЛО так и не вступил в силу, на стадии первого чтения остановились и изменения в Конституцию, предполагавшие расширение прав Донецкой и Луганской областей. Украина пытается предложить в качестве альтернативы децентрализацию власти в масштабах страны, а действие замороженного закона продлили до 31 декабря 2019 года исключительно с целью продемонстрировать конструктивную настроенность мировому сообществу.

Правда, затишье на Донбассе оказалось недолгим, уже 2 ноября в марионеточных образованиях на Донбассе состоялась пародия на выборы в так называемые органы власти. Российские кураторы боевиков стремились форсировать ситуацию, сосредоточив усилия на расширении территории самопровозглашенных республик. Январь 2015 года запомнился расстрелом пассажирской маршрутки на блокпосту под Волновахой и артиллерийским ударом по жилым кварталам Мариуполя. В центре внимания жителей Украины были защитники Донецкого аэропорта — «киборги». Не сумев развить успех в Приазовье, боевики начали наступление на важный железнодорожный узел Дебальцево, в котором принимали непосредственное участие российские военные.

Конфликт на востоке Украины принимал угрожающие масштабы — под ударом оказалась безопасность всей Центральной Европы. Евросоюзники плавно перешли от состояния «глубокой озабоченности» хотя бы к видимости неких действий. Началась работа над Минском-2: 11 февраля 2015 года в Минск прибыли участники Нормандской четверки, этой встрече предшествовал визит Ангелы Меркель и Франсуа Олланда в Киев и Москву, где они готовили почву для достижения договоренностей. Переговоры в столице Беларуси продолжались 16 часов, уже позже в мемуарах Олланд напишет, что Путин угрожал Порошенко «раздавить украинскую армию» и стремился получить преимущество.

Но украинским военным удалось избежать дебальцевского котла, что дало Киеву нужные аргументы за столом переговоров в Минске. После согласования 13 пунктов Комплекса мер по выполнению Минских соглашений участники встречи разъехались, не проведя совместной пресс-конференции или брифинга.

12 февраля 2015 года документ был подписан теми же лицами, что подписали Минский протокол в сентябре 2014 года. 17 февраля Комплекс мер по выполнению Минских соглашений одобрил в качестве матрицы урегулирования на Донбассе Совет Безопасности ООН, и эта оперативность является свидетельством отношения США к документу, ставшему показательным примером гибридной дипломатии.

Историческое значение минских договоренностей заключается в том, что они резко снизили интенсивность боевых действий на Донбассе, позволили Вооруженным силам Украины выиграть время для укрепления своих позиций. За три с половиной года после их подписания на востоке Украины не раз наблюдались вспышки боевой активности, но украинские военные восстановили контроль над рядом населенных пунктов. Стороны противостояния так и не начали выполнения минских договоренностей, не сумев достичь стабильного прекращения огня. Но украинские части уже не несли таких потерь в столкновениях, как до февраля-2015. Был отодвинут и риск возвращения российских частей к линии разграничения.

Послевкусие Минска-2

Участники нормандского формата провели еще две встречи на высшем уровне — 2 октября 2015 года в Париже и 19 октября 2016 года в Берлине, не считая более интенсивных переговоров глав внешнеполитических ведомств и политических советников. Добиться продвижения в выполнении минских договоренностей не удалось. Россия устами Путина уже осенью 2018 года дала понять, что поставила процесс на паузу в надежде продолжить переговоры после смены власти в Киеве. Более того, судя по активному финансированию явных и завуалированно пророссийских сил на предстоящих выборах — Кремль не просто рассчитывает, но приложит максимум усилий, чтобы добиться поражения Порошенко на президентских выборах.

В декабре 2016 — марте 2017 года группа парламентариев и людей, называвших себя ветеранами АТО, организовали блокаду транспортного сообщения с оккупированным Донбассом. Требование освободить украинских военнопленных, выдвинутое организаторами блокады, по очевидным причинам не было выполнено. Дабы не допустить эскалации напряженности и братоубийственного противостояния, СНБО в марте минувшего года принял решение о прекращении грузового сообщения с оккупированным Донбассом. Лишившиеся связей с подконтрольной территорией предприятия оперативно перевели под свой контроль боевики. Украине блокада, как утверждали провластные аналитики, обошлась приблизительно в 1% ВВП. Также она обострила проблемы со снабжением украинских теплоэлектростанций антрацитом.

На первый взгляд, это ударило по украинской экономике. Но бизнес-связи с подконтрольной террористам территорией были настолько токсичными, что наносили Киеву колоссальный репутационный ущерб. Отказ от них позволил рассчитывать на большую поддержку Украины санкциями со стороны союзников и выбил козыри из рук российских пропагандистов.

27 декабря 2017 года состоялся обмен пленными и заложниками — крупнейший и последний из известных до ноября 2018 года. Как показали последующие события, ключевой целью этой акции для российской стороны была публичная фиксация статуса Виктора Медведчука и РПЦ — чтобы обозначить их влиятельность и легитимизировать участие в минском процессе. 238 человек по запросу непризнанных «ДНР» и «ЛНР» отправились на неподконтрольную территорию, еще несколько десятков от этого отказались, 74 украинских заложника вернулись домой. В дальнейшем обмены приостановились, хотя боевики удерживают еще десятки украинских военных и гражданских лиц. Как уже было сказано, Кремль таким образом обозначал свое нежелание видеть Порошенко во главе украинского государства.

Время предъявлять счет

Полученная передышка была использована вполне эффективно, и 18 января 2018 года Верховная Рада приняла Закон Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Этим документом Россия названа агрессором, на нее как оккупанта возложена ответственность за происходящее на временно оккупированной территории Украины. На смену Антитеррористической операции пришла Операция объединенных сил, права и возможности военных в непосредственной близости от зоны соприкосновения с боевиками существенно расширились.

А что союзники? 7 июля 2017 года специальным представителем Госдепартамента США по Украине стал Курт Волкер, протеже сенатора Джона Маккейна. Само создание подобной должности выглядит беспрецедентным шагом, четко демонстрирующим заинтересованность Вашингтона в усилении влияния на ситуацию на Донбассе. И одновременно показывающим отстраненность первых лиц вашингтонской администрации от токсичных контактов. За прошедшее с момента назначения время Волкер 10 раз побывал в Украине, где не только проводил переговоры в Киеве, но и встречался с жителями Донбасса.

Россия обвиняет его в отказе от ведения переговоров с представителями самозваных и непризнанных «республик». И при этом мы помним, что Волкер трижды — в августе 2017 года в Минске, в октябре того же года в Белграде и январе 2018-го в Дубае — встречался с помощником Путина Владиславом Сурковым, которого не без оснований считают одним из архитекторов агрессии на Донбассе. После переговоров в Дубае мяч находится на поле российской стороны, Волкер же в рамках конференции, которую проводил в октябре 2018 года Atlantic Council, подчеркнул, что США намерены каждые один-два месяца усиливать санкции против России, чтобы вернуть ее за стол переговоров.

За 2018 год многое изменилось: в апреле 2018 года Украина получила партию ПТРК Javelin. Эта поставка имела не столько практическое, сколько символическое значение, поскольку Запад тем самым фактически снял эмбарго на поставки эффективного летального оружия Украине, существовавшее с 2014 года.

В октябре 2018 года, вскоре после своего 80-летия, Кучма попрощался с Трехсторонней контактной группой в Минске. Он выполнил непростую миссию в начале переговорного процесса, но дальнейшее развитие ситуации не оставляло ему шансов: консервировать ситуацию — да, выдавливать россиян из Донбасса — увы, за пределами его сил.

Временным преемником Кучмы стал Руслан Демченко, советник Президента и опытный дипломат, но ожидается, что Порошенко может назначить еще более знаковую фигуру для ведения переговоров в Минске.

Неподъемный формат

После участия Меркель и Эммануэля Макрона в переговорах по Сирии и визита бундесканцлера в Киев в ноябре 2018 года звучало множество предположений о возможной неформальной встрече Нормандской четверки во время празднования 100-летия окончания Первой мировой войны 11 ноября в Париже. Там, как известно, будут присутствовать Путин и Порошенко. Правда, сложно представить, какой должна быть мотивация российского президента для участия в обсуждении. Собственно, и украинскому лидеру, исходя из предвыборных резонов, диалог с Путиным кажется не слишком уместным.

А вот Трамп уже обозначил, что встречаться «на полях» юбилея с Путиным он не планирует. Это сильный сигнал в сторону Кремля. Прежде всего, он оставляет пространство для торгов, которые могут последовать после неформальной Н-4.

Увы, ни нормандский, ни минский формат, как представляется, сегодня не способны разрешить конфликт на Донбассе. Правда, участники диалога вынуждены вести вялотекущие переговоры, дабы избежать репутационных потерь. Президент России, судя по всему, стремится пересидеть других участников «квартета», чтобы добиться выгодной для себя конфигурации.

Но время работает в интересах Путина исключительно на первый взгляд, поскольку Украина постепенно становится сильнее, а Запад неуклонно, пусть и медленно, прозревает в отношении России. Точнее, в европейских столицах нарастает беспокойство собственной безопасностью и желание удержать российские танки подальше от своих границ. Мы явно приближаемся к Минску-3 — ровно по этим причинам.