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Во Львове сделали надписи "филиал ФСБ" у храмов Московского патриархата

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Представитель Львовской епархии УПЦ МП Маркиян Каюмов назвал тех, кто оставил надписи, провокаторами.
Надписи возле львовских храмов
Надписи возле львовских храмов
ОУН
 
Около трех храмов УПЦ Московского патриархата во Львове появились надписи "московский патриархат - филиал ФСБ", сообщила местная организация ОУН.
 
"Сегодня у так называемых "храмов" московского патриархата во Львове на улице Антоновича, на проспекте Красной Калины и улице Короленко появились надписи "московский патриархат - филиал ФСБ". Неизвестные патриоты, наверное, пытались донести до львовян, которые не в курсе, что во Львове действуют три филиала ФСБ РФ под видом христианских церквей", - говорится в сообщении.
 
Представитель Львовской епархии УПЦ МП Маркиян Каюмов в комментарии Zaxid.net назвал тех, кто оставил надписи, провокаторами.
 
"Я знал только о случае на Красной Калины, так что вы сделали для меня открытие. Но позиция наша, и моя в том числе будет такая же, как и после последнего случая по оклейке церкви открытками, - мы считаем, что такое сделали не патриоты, а провокаторы", - сказал он.
 
 
Напомним, что 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.
 
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Теги: Россия, Львов, УПЦ МП, ФСБ, националисты, автокефалия
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Источник: korrespondent.net

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