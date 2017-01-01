Во Львове сделали надписи "филиал ФСБ" у храмов Московского патриархата

Около трех храмов УПЦ Московского патриархата во Львове появились надписи "московский патриархат - филиал ФСБ", сообщила местная организация ОУН.

"Сегодня у так называемых "храмов" московского патриархата во Львове на улице Антоновича, на проспекте Красной Калины и улице Короленко появились надписи "московский патриархат - филиал ФСБ". Неизвестные патриоты, наверное, пытались донести до львовян, которые не в курсе, что во Львове действуют три филиала ФСБ РФ под видом христианских церквей", - говорится в сообщении.