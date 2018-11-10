США обсудит с НАТО выход из ракетного договора

Французские чиновники утверждают, что администрация президента США Дональда Трампа согласилась провести консультации с партнерами по НАТО относительно своего намерения выйти из совместного с Россией договора о контроле над вооружениями.

В субботу помощники президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что такое решение было принято во время встречи президента Дональда Трампа и Макрона в Париже, сообщает АР.

Советник по вопросам национальной безопасности Трампа Джон Болтон заявил журналистам в Париже в пятницу, что США "очень тесно обсуждают" с союзниками проблему договора и "очень оптимистичны относительно общей позиции".

США и НАТО обвиняют Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Решение Трампа выйти из пакта волнует многих европейских лидеров, которые считают договор ключевым после эпохи "холодной войны". Макрон предостерег, если договор расторгнут, а Россия разместит такие ракеты, то они смогут ударить по Европе, но не по США.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп распорядился подготовить доклад по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) для Конгресса США.

Договор РСМД был подписан в 1987 году и не разрешает США и РФ иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году. Стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.