Порошенко обратился к украинцам в "ЛДНР"

Украина ожидает заседания стран Большой семерки и реакции партнеров по ЕС, США, Канады и всего мира на "выборы" в "ЛДНР".

Порошенко снова говорит о псевдовыборах сепаратистов

Президент Украины Петр Порошенко призвал граждан Украины, находящихся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, не участвовать в незаконных выборах руководителей "ЛДНР", назначенных на 11 ноября.

"Это ("выборы") Российская Федерация в традиционной для себя манере делает только для того, чтобы сначала устранить своих предыдущих марионеток, которые были непосредственно задействованы в убийствах, пытках, нарушении законодательства ... Теперь Россия делает этот шаг только для того, чтобы "выбрать" уже назначенных следующих марионеток ", - заявил Порошенко в Париже.

Он добавил, что Украина "будет жестко противодействовать этому".

"Украина будет принимать все меры, чтобы вернуть оккупированные Донбасс и Крым. И весь мир сейчас с нами", - добавил президент.

Напомним, что Европейский союз осуждает запланированные сепаратистами на 11 ноября "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

По данным СБУ, результаты так называемых "выборов" уже давно известны. "По нашим данным, предварительно, уже нарисовали для победы Пушилина в так называемой "ДНР" 55%, Пасечника - в "ЛНР" 63%. Явку должны показать 70% избирателей", - заявил глава СБУ Василий Грицак .



