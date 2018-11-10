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Порошенко обратился к украинцам в "ЛДНР"

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Украина ожидает заседания стран Большой семерки и реакции партнеров по ЕС, США, Канады и всего мира на "выборы" в "ЛДНР".
Порошенко снова говорит о псевдовыборах сепаратистов
Порошенко снова говорит о псевдовыборах сепаратистов
 
Президент Украины Петр Порошенко призвал граждан Украины, находящихся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, не участвовать в незаконных выборах руководителей "ЛДНР", назначенных на 11 ноября.
 
"Это ("выборы") Российская Федерация в традиционной для себя манере делает только для того, чтобы сначала устранить своих предыдущих марионеток, которые были непосредственно задействованы в убийствах, пытках, нарушении законодательства ... Теперь Россия делает этот шаг только для того, чтобы "выбрать" уже назначенных следующих марионеток ", - заявил Порошенко в Париже.
 
Он добавил, что Украина "будет жестко противодействовать этому".
 
"Украина будет принимать все меры, чтобы вернуть оккупированные Донбасс и Крым. И весь мир сейчас с нами", - добавил президент.
 
Напомним, что Европейский союз осуждает запланированные сепаратистами на 11 ноября "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
 
По данным СБУ, результаты так называемых "выборов" уже давно известны. "По нашим данным, предварительно, уже нарисовали для победы Пушилина в так называемой "ДНР" 55%, Пасечника - в "ЛНР" 63%. Явку должны показать 70% избирателей", - заявил глава СБУ Василий Грицак .

 
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Теги: Выборы, Порошенко, Выборы в ДНР, выборы в ДНР и ЛНР, ДНР новости, Выборы в ЛНР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    10.11.2018, 22:05
Оценка:  0
Boxerogos
Этого вечнобухого козла и в Украине мало кто от говна отличает.Не говоря уже про ЛДНР...
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