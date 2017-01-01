Беспилотник США провел разведку на Донбассе

Дрон Global Hawk мог наблюдать за всей территорией "ЛДНР" и приграничными областями России.

Американский беспилотник Global Hawk может находиться в воздухе 30 часов на высоте до 18 километров af.mil

Стратегический беспилотний ВВС США RQ-4A Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе накануне так называемых "выборов" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов в воскресенье, 11 ноября.

Американский дрон, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, почти восемь часов курсировал вдоль линии разграничения на Донбассе.

При этом во время полета в воздушном пространстве над Донбассом американский разведчик несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Украиной районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент разведчик находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.

На Донбасс американский беспилотник летел через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии.

Согласно открытым источникам, RQ-4A Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 300 км на территории противника.

При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тысяч метров.

Американские стратегические беспилотники в последние годы регулярно совершают разведывательные полеты вблизи Донбасса и приграничных территорий России.

Напомним, сепаратисты объявили о решении провести 11 ноября так называемые "выборы" в "ЛДНР" через неделю после гибели в Донецке главы "ДНР" Александра Захарченко. В Москве тогда проведение этих "выборов" назвали "необходимой в сегодняшних условиях мерой".

Накануне президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны, находящихся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, не участвовать в незаконных выборах руководителей "ЛДНР", назначенных на 11 ноября. А СБУ открыла уголовное дело по факту их проведения.

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