На Донбассе за сутки 10 обстрелов, у ВСУ потери

По данным украинской разведки, ответным огнем один сепаратист был убит и восемь получили ранения.

ВСУ потеряли убитыми четырех человек за два дня Минобороны Украины

За минувшие сутки подразделения сепаратистов 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Три раза применялось вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Два бойца погибли, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утреней сводке в воскресенье, 11 ноября.

Противник обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Пески, Марьинка, Тарамчук и Гнутово.

Кроме того, из минометов калибра 82 и 120-мм сепаратисты обстреливали позиции вблизи Новолуганского. 82-мм минометы применялись у Новотошковского. Но наибольшую огневую активность враг проявил у Марьинки, обстреляв силы ООС три раза за суткки

По данным украинской разведки, ответным огнем один сепаратист был убит и восемь получили ранения.

С начала нынешних суток огневой активности врага на линии соприкосновения не было зафиксировано.

Накануне стало известно, что на Светлодарском направлении в результате срабатывания взрывного устройства погибли двое военнослужащих, еще двое получили ранения.

Напомним, за сутки 9 ноября на Донбассе зафиксировали девять вражеских обстрелов. Тогда также погибли два бойца ВСУ.

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