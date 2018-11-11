Итоги 10 ноября: Победа Усика и призыв Порошенко

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Киеве активисты С14 устроили акцию против перевозчиков

На центральном автовокзале Киева активисты праворадикальной организации С14 организовали акцию против перевозчиков. Они обвинили водителей маршруток в том, что те регулярно отказываются бесплатно перевозить бойцов АТО.

Также в организации обратили внимание на рекламу, предлагающую автобусные поездки на неподконтрольную Украине территорию Донбасса и в Крым, при этом претензии касаются не только рейсов, идущих с автовокзала.

Усик защитил титул абсолютного чемпиона мира

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик одержал победу над британцем Тони Беллью в Манчестере. Украинец нокаутировал британца боковым в восьмом раунде. Таким образом Усик провел первую защиту своих чемпионских поясов - WBC, WBA (Super), WBO, IBF и The Ring.

Этот бой стал для Усика 16 победным в профессиональной карьере, из них досрочной победой завершились 12 поединков. Кроме того, этот стал для Усика первым в статусе абсолютного чемпиона мира, которым он стал 21 июля, когда в Москве в финале Всемирной боксерской суперсерии победил россиянина Мурата Гассиева.

Порошенко призвал жителей Донбасса не голосовать 11 ноября

Президент Петр Порошенко призвал граждан Украины, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, не участвовать в незаконных выборах руководителей “ЛДНР“, назначенных на 11 ноября.

“Это (“выборы“) Российская Федерация в традиционной для себя манере делает только для того, чтобы сначала устранить своих предыдущих марионеток, которые были непосредственно задействованы в убийствах, пытках, нарушении законодательства ... Теперь Россия делает этот шаг только для того, чтобы “выбрать“ уже назначенных следующих марионеток “, - заявил Порошенко, отметив, что Украина “будет жестко противодействовать этому“.

Из-за лесных пожаров в Калифорнии погибли более 20 человек

Число погибших из-за лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 23 человек. Тела погибших были обнаружены в сгоревших автомобилях и нескольких домах. Лесной пожар в Калифорнии стал самым разрушительным в истории штата.

В Европе отклонили ключевое предложение Мэй по Brexit

Европейский Союз отклонил ключевое предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по условиям выхода Лондона из состава ЕС. Речь идет о сохранении Британии в таможенном союзе с Евросоюзом после Brexit. Мэй рассчитывала преодолеть последнее препятствие в переговорах по Brexit с помощью этого предложения.

В Австрии арестовали российского шпиона

Австрийский отставной полковник, которого подозревают в 28-летнем шпионаже в пользу России, арестован и находится под стражей. Решение о предварительном заключении подозреваемого будет принято в понедельник или во вторник. Вероятному шпиону предъявят обвинения в государственной измене, ему грозит до десяти лет тюрьмы.