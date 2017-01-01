В "ЛДНР" началось голосование на "выборах"
На неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей начались так называемы е выборы глав и депутатов парламентов самопровозглашенных “ДНР“ и “ЛНР“. Голосование продлится до 19:00.
Об этом сообщает Интерфакс в воскресенье, 11 ноября.
“К работе приступили все 100% участков. Всего их 408. Все участки полностью готовы к работе“, – сказала “председатель ЦИК “ДНР““ Ольга Позднякова.
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Пока каких-либо провокаций и нарушений на “выборах“ зафиксировано не было.
На пост главы “ДНР“ претендуют пять человек. Фаворитом считается нынешний исполняющий обязанности глвы “республики“ Денис Пушилин.
В “ЛНР“ за должность главы ведут борьбу четыре кандидата. В их числе ныне исполняющий обязанности главы самопровозглашенной “республики“ Леонид Пасечник.
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Сепаратисты в “ДНР“ заявили, что на “выборах“ присутствуют 48 “наблюдателей“ из 14 государств: России, Австрии, Греции, Италии, Бельгии, Норвегии, Германии, Финляндии, Франции, Нидерландов, Чили, Турции, Абхазии, Южной Осетии.
В “ЛНР“ утверждают, что на “выборы“ прибыли 46 “наблюдателей“ из 22 стран: Абхазии, Бельгии, Бразилии, Венгрии, Германии, Греции, Демократической республики Конго, Ирака, Ирландии, Йемена, Канады, Нидерландов, Норвегии, Палестины, Польши, России, Сербии, Сирии, США, Турции, Финляндии, Южной Осетии.
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Напомним, сепаратисты объявили о решении провести 11 ноября так называемые “выборы“ в “ЛДНР“ через неделю после гибели в Донецке главы “ДНР“ Александра Захарченко. В Москве тогда проведение этих “выборов“ назвали “необходимой в сегодняшних условиях мерой“.
Накануне президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны, находящихся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, не участвовать в незаконных выборах руководителей “ЛДНР“, назначенных на 11 ноября. А СБУ открыла уголовное дело по факту их проведения.