В Днепре мужчина громил припаркованные автомобили

Владелец Porsche не стал как-либо разрешать конфликт или дожидаться полицию, а уехал до ее прибытия.

В Днепре мужчина с собакой бил палкой припаркованный внедорожник Porsche Cayenne, а потом переключился на соседние автомобили. Об этом накануне сообщил местный телеканал Відкритий.

Инцидент произошел днем на улице Центральной, рядом с остановкой трамвая №1. Скорее всего, гнев мужчины вызвало то, что машины были припаркованы на тротуаре и мешали пешеходам.

"Очевидцы вызвали полицию, однако она прибыла на место спустя 40 минут, сразу двумя экипажами. Прибывшие на место происшествия патрульные посадили дебошира в один автомобиль, а его собаку во второй, и поехали в райотдел полиции. Дальнейшая судьба озлобленного на автомобили человека неизвестна", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что владелец Porsche не стал каак-либо разрешать конфликт или дожидаться полицию, а просто уехал до ее прибытия.

Ранее на этой неделе в Днепре пьяный мужчина бросался на прохожих с ножом. Злоумышленник также повредил стекло в троллейбусе и угрожал кондуктору ножом.

А в Одессе пьяный водитель разбил топором свой автомобиль ВАЗ-2106.

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