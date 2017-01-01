Сегодня в мире чтят День памяти жертв первой мировой войны

11 ноября исполняется ровно 100 лет со дня окончания Первой мировой войны. Она охватила все континенты на планете, кроме Антарктиды.

Сегодня в мире чтят День памяти и примирения в связи с 100-летием окончания Первой мировой войны.

Читай также: Туск опасается повторения событий начала Первой мировой войны

После этой войны перестали существовать четыре мощные империи, а политическая карта мира навсегда изменилась. Первая мировая стала детонатором ряда крупнейших революций в мире, в частности в России и Германии.

Начало кровавой бойни было дано 28 июня 1914 года в Сараево. Накануне войны обострились отношения между Англией и Германией. Их соперничество превращалось в ожесточенную борьбу за господство в мире. Поводом к войне послужило убийство австрийского эрцгерцога и его жены.

Читай также: В Сумах отреставрировали икону с событиями Первой мировой войны

Страны-участницы Первой мировой войны тогда разделились на два лагеря. Четверной союз: сюда входили Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция (Османская империя). Антанта: Россия, Франция, Англия и союзные страны (Италия, Румыния и многие другие).

Первая мировая война стала настоящим полигоном для испытания новых образцов оружия. Именно в те времена Германия начала массово применять новый вид оружия - ядовитые газы. Также во время Первой мировой впервые были использованы танки - в битве при Флер-Курселет.

Читай также: Белые лебеди. Новая холодная война в мире

Война длилась 1568 дней, в ней участвовали более 70 миллионов солдат из 30 стран. Она унесла жизни более 18 миллионов человек, еще десятки миллионов было искалечено.

Спустя всего два десятка лет человечество начало еще одну мировую войну, которая превратилась в более кровавую бойню.

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель открыли памятный знак в Компьене (Франция) к 100-летию окончания Первой мировой войны.

Главы государств встретились у города Компьень, где 11 ноября 1918 года Германия признала себя побежденной и Первая мировая война, которая продолжалась более четырех лет, была закончена.