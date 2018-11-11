Декоммунизация Донбасса и Крыма должна быть быстрой и решительной - Вятрович

По словам Вятровича, значительной части объектов Крыма вернут исторические крымскотатарские названия.

Директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович заявил, что после освобождения территорий Донбасса и Крыма декоммунизация региона должна быть быстрой и решительной

По его словам, именно скорость обеспечит успех, передает Главред.

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“Когда мы начинали декоммунизацию в Украине, нам тоже говорили, что этот процесс нужно растянуть на много лет, этого нельзя делать быстро. Я сторонник быстрых и решительных изменений. Убежден, что именно скорость и решительность обеспечивают успех реформ. Так же убежден, что декоммунизация на Донбассе должна произойти достаточно быстро после освобождения этих территорий“, - сказал он.

Глава УИНП отметил, что после возвращения аннексированного Крыма значительной части объектов на полуострове вернут исторические крымскотатарские названия.

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“Названия, которые должны быть изменены на территории Крыма в рамках процесса декоммунизации, уже проработаны и, более того, проголосованы в парламенте, но вступят в действие после освобождения Крыма. Это около семидесяти с чем-то названий, значительной части из которых вернут исторические названия, в частности, исторические крымскотатарские названия“, - заключил он.

Напомним, в июне Вятрович заявил, что декоммунизация в стране почти завершен, осталось лишь переименовать некоторые области Украины.