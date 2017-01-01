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В "ДНР" заявили об отключении связи Vodafone

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Сепаратисты утверждают, что повреждена линия связи между Донецком и Луганском. Также якобы произошла диверсия, повлиявшая на работу оператора Феникс.
Связь Vodafone пропала в день так называемых "выборов"
Связь Vodafone пропала в день так называемых "выборов"

Связь украинского оператора Vodafone отсутствует в "ДНР" из-за повреждения оптоволоконной линии. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на "минсвязи республики" в воскресенье, 11 ноября.

"По всей территории "ДНР" отсутствует сигнал украинского оператора Vodafone. Предварительно повреждение оптоволоконной линии связи между Донецком и Луганском", - говорится в сообщении.

Утверждается, что в данный момент проводятся мероприятия по определению места повреждения для последующего проведения восстановительных работ.

Также наблюдаются перебои в работе местного мобильного оператора Феникс.

"Оборудование опорной сети ГП Республиканский оператор связи было затронуто из-за диверсионных действий, направленных на повреждение оптоволоконной магистрали в северо-восточной части ДНР. Это привело к нарушению работы сервисов у абонентов Феникса в Торезе и Снежном сегодня утром", – утверждают сепаратисты.

Напомним, что проблемы с мобильной связью начались на Донбассе прошлой зимой после аварии на магистральном кабеле в районе Еленовки. С тех пор связь Vodafone работает в "ДНР" и "ЛНР" с перебоями.

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Теги: Мобильная связь, операторы, авария, диверсия, Vodafone, оператор, феникс, ДНР, ЛНР, ДНР новости, ЛНР новости, новости Донбасса
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