"Выборы" в ОРДЛО не признает ни Украина, ни мир - МИД

В министерстве добавили, что результаты этих псевдовыборов будут "юридически ничтожными" и не создают никаких правовых последствий.

МИД Украины выразил категорический протест в связи с незаконными и нелегитимными действиями РФ по содействию в проведении в так называемых “выборов“ на неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины.

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В заявлении МИД говорится, что РФ нарушает нормы и принципы международного права, украинское законодательство, а также суверенитет и территориальную целостность Украины.

“Россия, как сторона вооруженного конфликта на Донбассе и подписант Минских договоренностей, в очередной раз фундаментально нарушила свои обязательства по ним“, - отметили в министерстве.

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В министерстве добавили, что результаты этих псевдовыборов будут “юридически ничтожными“ и не создают никаких правовых последствий, и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

МИД выразил возмущение из-за игнорирования Россией позиции международного сообщества, которое осудило организацию фейковых “выборов“ и призвало к их отмене. “Россия несет полную ответственность за эти незаконные действия и разрушительные последствия для мирного процесса“, - говорится в заявлении.

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МИД призвал международное сообщество к усилению политического и экономического давления на Кремль, а также введению новых санкций против РФ и лиц, принимавших непосредственное участие в “организации этих бутафорских выборов“.

Напомним, 11 ноября в “ЛДНР“ начались “выборы“ глав боевиков. Ранее, президент Петр Порошенко призвал граждан Украины, которые находящихся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, не участвовать в незаконных выборах руководителей “ЛДНР“.