Давтян: Просим водителей на время ремонта мостов выбрать альтернативные маршруты

На нескольких столичных мостах продолжаются ремонтные работы, поэтому городские власти призывают водителей с пониманием отнестись к этому и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты движения или учитывать возможные пробки. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

“Много мостов и дорог ремонтируют. Объекты не перекрыты полностью, движение по ним сохранено, но медленное. Поэтому прошу автовладельцев учитывать это, планируя свой день и маршруты“, - подчеркнул он.

По данным чиновника, на Южном мосту сейчас осуществляется ремонт деформационных швов, который планируется завершить к концу декабря текущего года. На мосту Метро через Русановский пролив сейчас идет капремонт, здесь необходимо капитально отремонтировать пролетные строения и восстановить их несущую способность. Объект является переходным, то есть завершение работ запланировано в следующем году. На Северном мосту продолжается ремонт тротуаров, который должны закончить до конца текущего месяца.

На мосту Патона специалисты осуществляют противоаварийные работы, большая часть запланированного к выполнению будет готова в следующем году.

Напомним, в столице насчитывается 63 мостовых сооружения.