Во Львове пьяный иностранец на фуре устроил два ДТП

Патрульные быстро разыскали виновника и сразу поняли, что он нетрезв. Устройство Драгер показало результат 2,98 промилле.

Нетрезвый водитель-иностранец на грузовом автомобиле совершил два аварии во Львове и скрылся. Об этом накануне сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

Отмечается, что первое ДТП произошло на улице Кривоноса, где водитель наехал на столбцы. С места происшествия он уехал, а уже на улице Липинского столкнулся с автомобилем Toyota, который стоял на светофоре и снова скрылся.

"Патрульные быстро разыскали виновника и сразу поняли, что он нетрезв. Устройство Драгер показало результат 2,98 промилле. На него составили пять протоколов два за ДТП, еще два – за побег с мест аварии и последний – за управление в нетрезвом состоянии", – говорится в сообщении.

Мужчину доставили в суд. В целом, с судебными пошлинами и штрафами, ему придется заплатить почти 16 тысяч гривен. Также у иностранца забрали водительские права на один год. Вернут ему их уже в стране проживания. Грузовик забрал трезвый водитель.

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Накануне в Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошло столкновение микроавтобуса и грузовика. Тогда погибли три человека. Все они ехали в микроавтобусе.

А в Черновицкой области автомобиль столкнулся с телегой. В результате этой аварии погиб 35-летний пассажир подводы.

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