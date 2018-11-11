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За взрывы на складах наказали 20 генералов - Полторак

Комментариев: 4
Всего наказано 75 военных за взрывы на складах боеприпасов за последние три года, отметил Полторак.
Полторак отметил, что есть проблема с подбором кадров на склады
Полторак отметил, что есть проблема с подбором кадров на склады
УНИАН

Министр обороны Степан Полторак сообщил, что более 75 военных, среди которых более 20 генералов, привлекли к ответственности из-за взрывов, происходивших на складах боеприпасов за последние три года.

Об этом он рассказал в интервью 5 каналу.

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Министр отметил, на 2014 год большинство арсеналов должны были быть закрыты из-за проблем с финансированием, а восстановить все не получалось из-за большого запроса на финансирование.

Полторак заявил, что есть и другая проблема - после увольнений и расследований в настоящее время существует не только недостаток средств для охраны режимных объектов, но и недостаток кадров, которые согласились бы взять на себя ответственность, осознавая недостаток средств.

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“После тех событий, которые происходили у нас, начиная от Сватово, мы многое изменили. И к ответственности привлекали. Я привлек 75 человек к ответственности, в том числе - более 20 генералов. Это привело к другой проблеме - сейчас никто не хочет занимать эти должности. Почему? Потому что нет хорошего финансового ресурса. В современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно“, - сказал министр обороны.

Напомним, 7 ноября военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко заявил, что взрывы на артиллерийских складах под Ичней Черниговской области произошли из-за того, что кто-то проник на склад и заложил взрывчатку.

Ранее, прокуратура засекретила все решения судов по делу о взрывах на арсенале Министерства обороны под Ичней Черниговской области.

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Теги: Полторак, генералы, Минобороны, склады боеприпасов, взрывы, диверсии
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Комментариев (4)
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П    11.11.2018, 15:17
Оценка:  0
П
"...Почему? Потому что нет хорошего финансового ресурса." Здесь он прав, мало стало полковников, которые могут отвалить 100 000$ за генеральские погоны и должность.
МаксимУм    11.11.2018, 14:59
Оценка:  0
МаксимУм
О чём он говорит? Сей час не только те должности вакантны, чей час боевые бригады укомплектованы на 40-50%... Зарплаты говно!!!
sharry-sharry    11.11.2018, 14:19
Оценка:  -1
sharry-sharry
Наказали-это объявили выговор или штраф в размере одного или двух окладов?Судить нужно виновных с конфискацией имущества,тогда хоть начнут думать головой,а не др местом.
bertal    11.11.2018, 14:28
Оценка:  -1
bertal
Сказал же "наказали", т.е. перевели на должности повыше, остальным сделали предупреждение
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