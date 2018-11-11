За взрывы на складах наказали 20 генералов - Полторак

Всего наказано 75 военных за взрывы на складах боеприпасов за последние три года, отметил Полторак.

Полторак отметил, что есть проблема с подбором кадров на склады УНИАН

Министр обороны Степан Полторак сообщил, что более 75 военных, среди которых более 20 генералов, привлекли к ответственности из-за взрывов, происходивших на складах боеприпасов за последние три года.

Об этом он рассказал в интервью 5 каналу.

Читай также: Возле одной из военчастей сбили беспилотник, пилот пойман

Министр отметил, на 2014 год большинство арсеналов должны были быть закрыты из-за проблем с финансированием, а восстановить все не получалось из-за большого запроса на финансирование.

Полторак заявил, что есть и другая проблема - после увольнений и расследований в настоящее время существует не только недостаток средств для охраны режимных объектов, но и недостаток кадров, которые согласились бы взять на себя ответственность, осознавая недостаток средств.

Читай также: Под Ичней очистили более половины территорий

“После тех событий, которые происходили у нас, начиная от Сватово, мы многое изменили. И к ответственности привлекали. Я привлек 75 человек к ответственности, в том числе - более 20 генералов. Это привело к другой проблеме - сейчас никто не хочет занимать эти должности. Почему? Потому что нет хорошего финансового ресурса. В современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно“, - сказал министр обороны.

Напомним, 7 ноября военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко заявил, что взрывы на артиллерийских складах под Ичней Черниговской области произошли из-за того, что кто-то проник на склад и заложил взрывчатку.

Ранее, прокуратура засекретила все решения судов по делу о взрывах на арсенале Министерства обороны под Ичней Черниговской области.