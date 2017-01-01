В "республиках" рапортуют о 40%-ной явке на "выборы" уже в начале дня – СМИ

Российские СМИ заявляют о более, чем 40% явке на "выборы" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" уже к 11 часам дня.

В "республиках" рассказали о явке на "выборы" ДАН

На "выборы" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" к 11 часам дня пришли более 40% жителей неподконтрольных территорий. Об этом в воскресенье, 11, ноября, сообщает РИА Новости.

По информации российских СМИ, явка "избирателей" на "выборах" в "Луганской народной республике" к 11.00 составила 43%. В "Донецкой народной республике" - 40,3%.

"Нарушений не зафиксировано", - пишут российские СМИ.

Ранее сообщалось, что в "республиках" началось "голосование" на "выборах", несмотря на призывы Киева не делать этого. В "республиках" заявляют, что "выборы" не противоречат минским соглашениям.

"Эти выборы не противоречат минским соглашениям, потому что мы не проводим выборы в муниципальные органы. Это выборы главы республики и депутатов Народного совета, это абсолютно не противоречит [минским соглашениям]", - заявил, в частности, исполняющий обязанности "главы ЛНР" Леонид Пасечник.

Напомним, сепаратисты объявили о решении провести 11 ноября так называемые "выборы" в "ЛДНР" через неделю после гибели в Донецке главы "ДНР" Александра Захарченко. В Москве тогда проведение этих "выборов" назвали "необходимой в сегодняшних условиях мерой". Об этом заявлял полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

Киев, ЕС, США, ОБСЕ назвали готовящиеся "выборы" незаконными и противоречащими Минским соглашениям, призвав отказаться от них.

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