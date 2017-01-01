Вятрович рассказал о декоммунизации Донбасса

Директор Украинского института национальной памяти предложил действовать быстро и решительно.

После освобождения территорий Донбасса декоммунизация региона должна быть быстрой и решительной, так как именно скорость обеспечит успех. Такое мнение выразил директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович, сообщает Главред в воскресенье, 11 ноября.

"Когда мы начинали декоммунизацию в Украине, нам тоже говорили, что этот процесс нужно растянуть на много лет, этого нельзя делать быстро. Я сторонник быстрых и решительных изменений. Убежден, что именно скорость и решительность обеспечивают успех реформ. Также убежден, что декоммунизация на Донбассе должна произойти достаточно быстро после освобождения этих территорий", – отметил он.

Говоря о будущей декоммунизации аннексированного Крыма, Вятрович отметил, что значительной части объектов на полуострове вернут исторические крымскотатарские названия.

"Названия, которые должны быть изменены на территории Крыма в рамках процесса декоммунизации, уже проработаны и, более того, проголосованы в парламенте, но вступят в действие после освобождения Крыма. Это около семидесяти с чем-то названий, значительной части из которых вернут исторические названия, в частности, исторические крымскотатарские названия", – резюмировал он.

Напомним, в феврале Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация в Украине фактически завершена. В стране переименовали около тысячи населенных пунктов и демонтировали почти все памятники Ленину.

Как известно, 15 мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал законы о декоммунизации – "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики"; "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов"; "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" и "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке".

Документами запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины УПА и другие организации. Законы были приняты народными депутатами на заседании Верховной Рады большинством голосов.

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