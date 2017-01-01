В Одессе девушку смыло с пирса в море

Вызванные на место происшествия спасатели при помощи багра достали тело погибшей и передали полиции.

В Одессе молодая девушка погибла на пляже Чайка, что на 10-й станции Большого Фонтана. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в воскресенье, 11 ноября.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня утром. Девушку смыло волнами с пирса в море.

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Вызванные на место происшествия спасатели при помощи багра достали тело погибшей и передали полиции.

Личность и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Днепре на озере Куриное обнаружили тела двух 20-летних парней. На берегу нашли личные вещи и приспособление для употребления наркотиков.