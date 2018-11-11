Белорус пытался вывезти из Украины "Священное писание"
Пограничники отдела Овруч Житомирского отряда на границе с Беларусью задержали мужчину, который пытался вывезти из Украины “Священное писание“.
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Об этом сообщает Госпогранслужба.
Отмечается, что писание конца XIX века обнаружили в пункте пропуска Выступовичи при досмотре автомобиля Audi, которым управлял гражданин Беларуси. Во время проверки багажного отделения автомобиля среди других вещей пограничники обнаружили две старинные книги Библия и Псалом Сто - Осмнадцатый, датированные 1891 годом.
Церковные издания были изъяты, а мужчина привлечен к ответственности. Относится ли священное писание к культурной и исторической ценности установит экспертиза.
Напомним, 30 сентября пограничники в пункте пропуска Екатериновка задержали гражданку РФ, которая пыталась вывезти из Украины старинную икону Петра и Павла.
Таможня ищет ценный капитал —
Чтоб золотинки с нимба не упало,
Чтобы гвоздок с распятья не пропал!
Таскают: кто — иконостас,
Кто — крестик, кто — иконку,
И веру в Господа от нас
Увозят потихоньку.
Навек, бесповоротно —
Угодники идут легко,
Пророки — неохотно.