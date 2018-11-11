Белорус пытался вывезти из Украины "Священное писание"

Мужчина вывозил Библию и Псалом Сто - Осмнадцатый, датированные 1891 годом.

Писания у мужчины изъяли, а его привлекли к ответственности dpsu.gov.ua

Пограничники отдела Овруч Житомирского отряда на границе с Беларусью задержали мужчину, который пытался вывезти из Украины “Священное писание“.

Читай также: В Сумах отреставрировали икону с событиями Первой мировой войны

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что писание конца XIX века обнаружили в пункте пропуска Выступовичи при досмотре автомобиля Audi, которым управлял гражданин Беларуси. Во время проверки багажного отделения автомобиля среди других вещей пограничники обнаружили две старинные книги Библия и Псалом Сто - Осмнадцатый, датированные 1891 годом.

Книги на ценность будет проверять экспертиза dpsu.gov.ua

Церковные издания были изъяты, а мужчина привлечен к ответственности. Относится ли священное писание к культурной и исторической ценности установит экспертиза.

Напомним, 30 сентября пограничники в пункте пропуска Екатериновка задержали гражданку РФ, которая пыталась вывезти из Украины старинную икону Петра и Павла.