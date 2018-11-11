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Белорус пытался вывезти из Украины "Священное писание"

Комментариев: 2
Мужчина вывозил Библию и Псалом Сто - Осмнадцатый, датированные 1891 годом.
Писания у мужчины изъяли, а его привлекли к ответственности
Писания у мужчины изъяли, а его привлекли к ответственности
dpsu.gov.ua

Пограничники отдела Овруч Житомирского отряда на границе с Беларусью задержали мужчину, который пытался вывезти из Украины “Священное писание“.

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Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что писание конца XIX века обнаружили в пункте пропуска Выступовичи при досмотре автомобиля Audi, которым управлял гражданин Беларуси. Во время проверки багажного отделения автомобиля среди других вещей пограничники обнаружили две старинные книги Библия и Псалом Сто - Осмнадцатый, датированные 1891 годом.

Книги на ценность будет проверять экспертиза
Книги на ценность будет проверять экспертиза
dpsu.gov.ua

Церковные издания были изъяты, а мужчина привлечен к ответственности. Относится ли священное писание к культурной и исторической ценности установит экспертиза.

Напомним, 30 сентября пограничники в пункте пропуска Екатериновка задержали гражданку РФ, которая пыталась вывезти из Украины старинную икону Петра и Павла.

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Теги: Госпогранслужба, белорус, псалом, контрабанда
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    11.11.2018, 16:07
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Как хорошо, что бдительнее стало,
Таможня ищет ценный капитал —
Чтоб золотинки с нимба не упало,
Чтобы гвоздок с распятья не пропал!

Таскают: кто — иконостас,
Кто — крестик, кто — иконку,
И веру в Господа от нас
Увозят потихоньку.
ВосставшийИзБана    11.11.2018, 16:08
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
И на поездки в далеко —
Навек, бесповоротно —
Угодники идут легко,
Пророки — неохотно.
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