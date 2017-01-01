Волкер: Россия дотирует коррумпированных лидеров Донбасса
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что вместо выполнения минских соглашений, РФ дотирует коррумпированных “лидеров“ Донбасса.
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Волкер отметил, что “народные республики“ не имеют места в минских соглашениях и являются нелегитимными инструментами, поддерживаемыми Россией.
“Вместо выполнения минских соглашений и движения к миру в Украине, Россия дотирует коррумпированных лидеров Донбасса, обучает и оснащает незаконные вооруженные формирования, усиливает статус-кво через бутафорские выборы и блокирует дипломатический прогресс“, - написал написал он в Twitter.
Волкер также добавил, что целью США на востоке Украины является помощь людям. Кроме того, США хотят “помочь выполнить обязательства, на которые Россия согласилась“.
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“Мы хотим помочь России выполнить обещанное ею“, - добавил Волкер.
Напомним, 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва влияет на главарей и руководство боевиков “ДНР“ и “ЛНР“.
Позднее, 11 ноября, в МИД Украины выразил категорический протест в связи с незаконными и нелегитимными действиями РФ по содействию в проведении в так называемых “выборов“ на неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины.
В НАТО также заявили, что не признают “выборы“ в самопровозглашенных “ДНР“ и “ЛНР“ и требует от России прекратить поддержку сепаратистов.