Волкер: Россия дотирует коррумпированных лидеров Донбасса

Волкер уверен, что РФ блокирует дипломатический прогресс.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что вместо выполнения минских соглашений, РФ дотирует коррумпированных “лидеров“ Донбасса.

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Волкер отметил, что “народные республики“ не имеют места в минских соглашениях и являются нелегитимными инструментами, поддерживаемыми Россией.

“Вместо выполнения минских соглашений и движения к миру в Украине, Россия дотирует коррумпированных лидеров Донбасса, обучает и оснащает незаконные вооруженные формирования, усиливает статус-кво через бутафорские выборы и блокирует дипломатический прогресс“, - написал написал он в Twitter.

Волкер также добавил, что целью США на востоке Украины является помощь людям. Кроме того, США хотят “помочь выполнить обязательства, на которые Россия согласилась“.

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“Мы хотим помочь России выполнить обещанное ею“, - добавил Волкер.

Напомним, 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва влияет на главарей и руководство боевиков “ДНР“ и “ЛНР“.

Позднее, 11 ноября, в МИД Украины выразил категорический протест в связи с незаконными и нелегитимными действиями РФ по содействию в проведении в так называемых “выборов“ на неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины.

В НАТО также заявили, что не признают “выборы“ в самопровозглашенных “ДНР“ и “ЛНР“ и требует от России прекратить поддержку сепаратистов.