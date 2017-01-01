Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко, Меркель и Макрон обсуждают "выборы" в "ЛДНР"

Комментариев: 0
Президент Украины Петр Порошенко проводит трехсторонние переговоры с лидерами Франции и Германии относительно "выборов" в "ЛДНР".
Порошенко, Меркель и Макрон проводят трехсторонние переговоры
Порошенко, Меркель и Макрон проводят трехсторонние переговоры
twitter.com/stsegolko

Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон проводят трехсторонние переговоры в Париже. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщил пресс-секретарь главы Украины государства Святослав Цеголко.

По его словам, лидеры Украины, Германии и Франции обсуждают "выборы" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, 11 ноября на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей начались так называемые "выборы" глав и "депутатов парламентов" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест России.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина-Россия, Меркель, донбасс, Порошенко, Ангела Меркель, Петр Порошенко, ДНР, ЛНР, Выборы в ДНР, выборы в ДНР и ЛНР, выборы в ДНР ЛНР, Выборы в ЛНР, Эммануэль Макрон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь