В "ЛДНР" завершилось голосование на "выборах"

Сепаратисты сообщают, что голосование прошло без значительных нарушений. Результаты "выборов" будут подведены в понедельник.

"Избирательные участки" на "выборах" глав и "депутатов парламентов" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" завершили свою работу в 20:00. Об этом в воскресенье, 11 ноября, пишет Life.

Сепаратисты сообщают, что голосование прошло без значительных нарушений. В "ЛНР" и "ДНР" приступили к подсчету голосов. Ожидается, что первые итоги "выборов" будут подведены ночью в понедельник, 12 ноября.

Как пишет ТАСС, по состоянию на 18:00 "явка" "избирателей" составляла 72,5% в "ЛНР" и 76,2% - в "ДНР".

На пост "главы ДНР" претендуют пять человек. Фаворитом считается нынешний исполняющий обязанности главы "республики" Денис Пушилин.

В "ЛНР", согдасно "бюллетеням", четыре кандидата. В их числе ныне исполняющий обязанности главы самопровозглашенной "республики" Леонид Пасечник. Российские СМИ сообщают, что Пасечник "проголосовал" одним из первых.

Сепаратисты в "ДНР" заявили, что на "выборах" присутствовали 48 "наблюдателей" из 14 государств: России, Австрии, Греции, Италии, Бельгии, Норвегии, Германии, Финляндии, Франции, Нидерландов, Чили, Турции, Абхазии, Южной Осетии.

В "ЛНР" утверждают, что на "выборы" прибыли 46 "наблюдателей" из 22 стран: Абхазии, Бельгии, Бразилии, Венгрии, Германии, Греции, Демократической республики Конго, Ирака, Ирландии, Йемена, Канады, Нидерландов, Норвегии, Палестины, Польши, России, Сербии, Сирии, США, Турции, Финляндии, Южной Осетии.

В "республиках" заявляют, что "выборы" не противоречат минским соглашеням.

"Эти выборы не противоречат минским соглашениям, потому что мы не проводим выборы в муниципальные органы. Это выборы главы республики и депутатов Народного совета, это абсолютно не противоречит [минским соглашениям]", - заявил, в частности, Пасечник.

Напомним, утром 11 ноября в "республиках" началось "голосование" на "выборах", несмотря на призывы Киева не делать этого. Сепаратисты объявили о решении провести "выборы" сразу после гибели главы "ДНР" Александра Захарченко.

В "ДНР" и "ЛНР" заявляют, что "выборы" не противоречат минским соглашениям.

О непризнании выборов в "ЛДНР" заявили в НАТО. кроме этого, Киев выразил категорический протест РФ из-за "выборов".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet