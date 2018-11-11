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ДТП с грузовиком: помощницу Лещенко выписали из больницы

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Помощницу народного депутата Сергея Лещенко, которая попала вместе с ним в аварию, выписали после обследования у врача.
Сергей Лещенко попал в аварию на столичной Окружной дороге
Сергей Лещенко попал в аварию на столичной Окружной дороге

Марину Бардину, помощницу народного депутата Сергея Лещенко, которая вместе с ним попала в ДТП под Киевом, выписали из больницы. Об этом в воскресенье, 11 ноября, нардеп сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, кто виноват в аварии, установит суд.

"Друзья, может, вы слышали, в пятницу мы вместе с моей помощницей Мариной попали в ДТП. К счастью, обошлось без жертв и даже травм. Марина после обследования у врача выписалась. Мой "гольфик" (Volkswagen Golf, - ред.) в хлам, и я не знаю, подлежит ли он восстановлению. Но все это лишь железо, которое не стоит ни жизней, ни здоровья. Кто был виноват, установит суд, а для всех участников - и для меня в том числе - эта история должна стать уроком. Берегите себя и людей, которых любите, и не тратьте жизнь на мелочи, злобу и склоки", - написал Лещенко.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, может, вы слышали, в пятницу мы вместе с моей помощницей Мариной попали в ДТП. К счастью, обошлось без жертв и даже травм. Марина после обследования у врача выписалась. Мой «гольфик» в хлам, и я не знаю, подлежит ли он восстановлению. Но все это лишь железо, которое не стоит ни жизней, ни здоровья. Кто был виноват, установит суд, а для всех участников - и для меня в том числе - эта история должна стать уроком. Берегите себя и людей, которых любите, и не тратьте жизнь на мелочи, злобу и склоки.

Публикация от Сергій Лещенко (@sergii_leshchenko)

 

Ранее Лещенко опубликовал полное видео аварии.

 

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Теги: Киев, ДТП, авария, грузовик, помощник, народный депутат, нардеп, Сергей Лещенко
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Источник: korrespondent.net

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